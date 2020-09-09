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В ОП кажуть, що в групі інспекторів на Донбасі буде "обмежена присутність бойовиків"

Середа, 9 вересня 2020, 20:25
В ОП кажуть, що в групі інспекторів на Донбасі буде обмежена присутність бойовиків

В Офісі президента наголосили, що інспектування в районі населеного пункту Шуми проведе ОБСЄ, за участю сторін Тристоронньої контактної групи з "вкрай обмеженим проявом присутності бойовиків".

Джерело: Офіс президента

Деталі: У Зеленського наголошують, що ключовим пріоритетом для України є збереження життів українських військових і цивільних громадян на Донбасі.

Наголошується, що протягом шести тижнів з 27 липня вдалося досягти реального режиму припинення вогню на Донбасі, але "ті, хто звик політично чи фінансово наживатися на війні" почали вдаватися  до провокацій, розповсюдження фейків і т.д. В ОП категорично засуджують такий підхід до врегулювання будь-яких питань.

Дослівно: "З метою спростування фейків та недопущення нових провокацій сьогодні досягнута домовленість у межах Тристоронньої контактної групи про спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора від ОБСЄ.

Юридично інспекцію проводять не сторони воєнного конфлікту, а посередник – ОБСЄ у супроводі представників сторін. ОБСЄ неодноразово підтверджувала безпідставність будь-яких звинувачень щодо будь-яких порушень домовленостей українською стороною.

Якщо хтось не довіряє ОБСЄ, нехай побачить правду на власні очі. Якщо хтось не розуміє можливого механізму такого інспектування, рекомендуємо освіжити в пам'яті історію діяльності СЦКК, а також пункт 2 Комплексу заходів з виконання Мінських домовленостей – ту частину, яка визначає сторони на лінії розмежування і яка дісталась Україні у спадок від деяких "великих" дипломатів.

Так, Росія відмовилася від роботи в рамках СЦКК. Кожна нормальна людина чудово розуміє, з якою метою це було зроблено. Але наявність такої мети не означає її реалістичності. Вкрай обмежений прояв присутності бойовиків нічого нікому не може дати, крім єдиного – ще одного аргументу на користь правоти України. Вкотре разом з міжнародною спільнотою закликаємо Росію повернутися до СЦКК, утримуватись від цього – абсурдно.

Люди, що стоять зі зброєю навпроти українських військ на Донбасі, є об'єктивним фактом. Але кожна політична сила в Україні та суспільство загалом мають робити все для того, щоб ці люди ніколи не стали політичним фактом. Вони використовують бойові дії собі на користь. Україна ж використовуватиме правду та реальний стан речей на лінії розмежування для того, щоб позбавити окупантів будь-якого шансу посилити тиск на нашу державу.

Додатково: Представники ж бойовиків заявили, що їм вперше "вдалося домогтися від української сторони здійснення спільної інспекції щодо фіксації усунення допущених порушень" поблизу населеного пункту Шуми. Інспекцію повинні здійснити 10 вересня о 14:00.

Українська правда

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