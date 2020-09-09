Учасники ТКГ спільно з ОБСЄ проведуть інспекцію в районі, де зірвали перемир'я
Учасники Тристоронньої контактної групи домовилися про спільну інспекцію в районі селища Шуми за участю представника координатора від ОБСЄ.
Джерело: Офіс президента за результатами позачергового засідання ТКГ 9 вересня
Дослівно: "Учасники консультацій домовилися про спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора вiд ОБСЄ. Українська сторона забезпечить питання логістики та гарантії безпеки всім учасникам інспекції".
Деталі: Засідання ТКГ пройшло у режимі відеоконференція.
ОБСЄ на ньому вкотре підтвердила безпідставність будь-яких звинувачень на адресу Збройних сил України в районі населеного пункту Шуми в період з 5 липня до 2 вересня.
Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук висловив сподівання, що "режим припинення вогню буде виконуватися й надалі усіма сторонами".
За його словами, з цією метою українська сторона буде задіювати будь-які механізми як у рамках ТКГ, так і в рамках Нормандського формату, щоб зберегти життя українських військових і мирного населення.
Що було раніше: Місія ОБСЄ не виявила жодних змін в існуючих позиціях Збройних сил України в районі населеного пункту Шуми у порівнянні з 5 липня 2020 року.
Передісторія:
- Ватажок бойовиків ОРДО Денис Пушилін офіційно оголосив про те, що в понеділок, 7 вересня збройні формування так званої "міліції" відкриють вогонь по українським позиціям поблизу населеного пункту Шуми біля Горлівки.
- Президент Володимир Зеленський заявив, занепокоєний заявою Пушиліна.
- При цьому бійці 503-го Окремого батальйону морської піхоти, які зараз перебувають на позиціях у селі Шуми, досить різко відповіли на погрози Пушиліна здійснити обстріл їхніх укріплень.