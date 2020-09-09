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Учасники ТКГ спільно з ОБСЄ проведуть інспекцію в районі, де зірвали перемир'я

Середа, 9 вересня 2020, 16:05
Учасники ТКГ спільно з ОБСЄ проведуть інспекцію в районі, де зірвали перемир'я

Учасники Тристоронньої контактної групи домовилися про спільну інспекцію в районі селища Шуми за участю представника координатора від ОБСЄ.  

Джерело: Офіс президента за результатами позачергового засідання ТКГ 9 вересня

Дослівно: "Учасники консультацій домовилися про спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора вiд ОБСЄ. Українська сторона забезпечить питання логістики та гарантії безпеки всім учасникам інспекції".

Деталі: Засідання ТКГ пройшло у режимі відеоконференція.

ОБСЄ на ньому вкотре підтвердила безпідставність будь-яких звинувачень на адресу Збройних сил України в районі населеного пункту Шуми в період з 5 липня до 2 вересня.

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук висловив сподівання, що "режим припинення вогню буде виконуватися й надалі усіма сторонами".

За його словами, з цією метою українська сторона буде задіювати будь-які механізми як у рамках ТКГ, так і в рамках Нормандського формату, щоб зберегти життя українських військових і мирного населення.

Що було раніше: Місія ОБСЄ не виявила жодних змін в існуючих позиціях Збройних сил України в районі населеного пункту Шуми у порівнянні з 5 липня 2020 року.

Передісторія:

  • Ватажок бойовиків ОРДО Денис Пушилін офіційно оголосив про те, що в понеділок, 7 вересня збройні формування так званої "міліції" відкриють вогонь по українським позиціям поблизу населеного пункту Шуми біля Горлівки.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, занепокоєний заявою Пушиліна.
  • При цьому бійці 503-го Окремого батальйону морської піхоти, які зараз перебувають на позиціях у селі Шуми, досить різко відповіли на погрози Пушиліна здійснити обстріл їхніх укріплень.

Українська правда

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Теми: ДонбасТКГОб'єднані сили на Донбасі
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