Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Навального отруїли покращеним "Новічком", він мав померти в літаку – ЗМІ

Середа, 9 вересня 2020, 23:59
Навального отруїли покращеним Новічком, він мав померти в літаку – ЗМІ

Російський опозиціонер Олексій Навальний був отруєний "новою поліпшеною" версією хімічної речовини групи "Новічок".

Джерело: Die Zeit з посиланням на джерела

Деталі: Німецькі фахівці запевняють, що операцію з використанням такої новітньої отрути могла провести тільки російська спецслужба.

Оскільки за Навальним велося постійне стеження з боку ФСБ, таку серйозну операцію не могла б провести будь-яка іноземна спецслужба на території Росії, залишаючись непоміченою - пояснюють джерела видання.

Як пише Die Zeit, німецька влада вважає, що один агентів, які стежили за Навальним, міг нанести отруту на поверхню чашки, з якої політик пив чай, або ж отрутою побризкали вже в готовий чай.

Навальний мав померти в літаку. Він залишився в живих лише "завдяки щасливому випадку".

Дослівно: "Це залишає тільки один правдоподібний висновок: Кремль віддав наказ прибрати з дороги небажаного політика".

Нагадаємо:

Читайте також: Отрута для Путіна: що змінює замах на Навального у відносинах Росії та Заходу

"Українська правда" у Threads

Теми: НавальнийНімеччинаФСБПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Навальний
У Росії в день народження Навального людей затримували за плакати про кенгуру і кульки
Роулінг, Лоу, Памук і понад 100 діячів культури просять Путіна звільнити Навального
Проти Навального порушили нову справу, загрожує довічне
Останні новини
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
Усі новини...
Реклама: