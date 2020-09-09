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Навального отруїли покращеним "Новічком", він повинен був померти в літаку – ЗМІ

Середа, 9 вересня 2020, 23:59

Російський опозиціонер Олексій Навальний був отруєний "новою поліпшеною" версією хімічної речовини групи "Новічок".

Джерело: Die Zeit з посиланням на джерела

Деталі: Німецькі фахівці запевняють, що операцію з використанням такої новітньої отрути могла провести тільки російська спецслужба.

Оскільки за Навальним велося постійне стеження з боку ФСБ, таку серйозну операцію не могла б провести будь-яка іноземна спецслужба на території Росії, залишаючись непоміченою - пояснюють джерела видання.

Як пише Die Zeit, німецька влада вважає, що один агентів, які стежили за Навальним, міг нанести отруту на поверхню чашки, з якої політик пив чай, або ж отрутою побризкали вже в готовий чай.

Навальний мав померти в літаку. Він залишився в живих лише "завдяки щасливому випадку".

Дослівно: "Це залишає тільки один правдоподібний висновок: Кремль віддав наказ прибрати з дороги небажаного політика".

Нагадаємо:

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Теми: НавальнийНімеччинаФСБПутін


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