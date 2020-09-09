Навального отруїли покращеним "Новічком", він мав померти в літаку – ЗМІ
Російський опозиціонер Олексій Навальний був отруєний "новою поліпшеною" версією хімічної речовини групи "Новічок".
Джерело: Die Zeit з посиланням на джерела
Деталі: Німецькі фахівці запевняють, що операцію з використанням такої новітньої отрути могла провести тільки російська спецслужба.
Оскільки за Навальним велося постійне стеження з боку ФСБ, таку серйозну операцію не могла б провести будь-яка іноземна спецслужба на території Росії, залишаючись непоміченою - пояснюють джерела видання.
Як пише Die Zeit, німецька влада вважає, що один агентів, які стежили за Навальним, міг нанести отруту на поверхню чашки, з якої політик пив чай, або ж отрутою побризкали вже в готовий чай.
Навальний мав померти в літаку. Він залишився в живих лише "завдяки щасливому випадку".
Дослівно: "Це залишає тільки один правдоподібний висновок: Кремль віддав наказ прибрати з дороги небажаного політика".
Нагадаємо:
- 2 вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли "Новічком". Сліди нервового агента в організмі опозиціонера виявили в спеціальній лабораторії Бундесверу.
- 7 вересня політика вивели з коми.
- Канцлерка Німеччини Ангела Меркель не має сумнівів, що Олексія Навального отруїли, бо намагались змусити замовкнути, і в зв'язку з цим очікує відповідей на "серйозні запитання" від уряду Росії.
- Раніше Євросоюз закликав до спільної міжнародної відповіді на отруєння Навального і допустив введення санкцій.
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