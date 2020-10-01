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Масштабні пожежі на Луганщині: відкрито кримінальні провадження, триває евакуація

Четвер, 1 жовтня 2020, 00:36

Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що за фактами масштабних пожеж на Луганщині, де полум‘ям охоплено понад 9300 га, розпочаті кримінальні провадження.

Джерело: Венедіктова у Facebook

Пряма мова: За фактами масштабних пожеж на Луганщині розпочаті кримінальні провадження

Щойно керівник Луганської обласної прокуратури вкотре за день доповів про розповсюдження лісових пожеж на Луганщині. Ситуація в регіоні напружена - охоплені полум‘ям понад 9300 га. Станом на зараз троє людей загинули, один із них - лісничий, ще троє потерпілих госпіталізовані з отруєнням чадним газом. Пошкоджені вогнем кілька десятків будинків та громадських споруд. Вогонь оточив Сєвєродонецьк.

На даний момент розпочаті кримінальні провадження за ч. 1, 2 ст. 270 КК України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки). Тривають невідкладні слідчі дії.

Станом на зараз на Луганщині зафіксовано 146 пожеж лісових масивів, трави та чагарників в Старобільському, Станично-Луганському та Новоайдарському районах. 82 пожежі ліквідовані. Через пориви вітру полум‘я стрімко розповсюджується".

Деталі: Венедіктова зазначила, що наразі триває гасіння вогню та евакуація населення. Вже евакуйовано 95 осіб.

До боротьби з пожежами залучені підрозділи рятувальників Луганщини, Донеччини, Харківщини, Дніпропетровщини та Полтавщини.

Що було раніше: 30 вересня стало відомо, що на Луганщині почалися масштабні пожежі у трьох місцях. 

Довідка: За прогнозом Укргідрометцентру на території Луганської області з 1 по 5 жовтня буде спостерігатися малохмарна погода без опадів, 1 жовтня пориви вітру до 20 м/с, в інші дні вітер 3-12 м/с. Температура повітря вдень від 17 до 25 градусів.

 У зв’язку з сильним поривчастим вітром на території області є загроза подальшого розповсюдження лісових пожеж.

Теми: Луганська областьпожежа


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