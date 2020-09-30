На Луганщині масштабні пожежі: евакуйовують села, задіяні майже 200 пожежників

Триває ліквідація пожеж поблизу сіл Трьохізбенка, Кряківка, Муратове, Капітанове Новоайдарського району, а також між селами Половинкине та Байдівка Старобільського району на Луганщині, де 30 вересня виникло загоряння сухої трави та лісової підстилки.

Джерело: пресслужба ДСНС

Деталі: Основні зусилля у гасінні лісових пожеж зосереджені у Новоайдарському, Старобільському та Станично-Луганському районах, де у зв'язку з сильними поривами вітру, відбулося поширення вогню, зокрема:

1. Пожежа лісового масиву на загальній площі близько 50 га в районі сіл Кряківка та Трьохізбенка Новоайдарського району. Попередньо жертв та постраждалих немає.

У зв’язку з шквалистим вітром лісова пожежа розповсюдилась на територію селаМуратове Новоайдарського району. Інформації щодо жертв та постраждалих немає. Проводиться евакуація населення сіл Муратове та Капітанове. Інформація уточнюється.

2. Пожежа лісового масиву на загальній площі близько 10 га в районі селах Малинове, Піщане та Артема Станично-Луганського району. Попередньо жертв та постраждалих немає. У зв'язку з сильним поривчастим вітром існує загроза розповсюдження пожежі на населені пункти.

Через розповсюдження лісової пожежі на очерет та суху траву поблизу села Артема Станично-Луганського району існує загроза розповсюдження пожежі на села Артема та Нижньотепле. Організовується евакуація мешканців.

3. Пожежа лісового масиву на загальній площі близько 8 га між селами Половинкине та Байдівка Старобільського району. Попередньо жертв та постраждалих немає. У зв'язку з сильним поривчастим вітром існує загроза розповсюдження пожежі на дані населенні пункти.

Кількість пошкоджених будівель та споруд від вогню - уточнюється. Всього на гасіння лісових пожеж у трьох районах залучено 192 чол. та 44 одиниці техніки. Гасіння ускладнює сильний поривчастий вітер, а також є загроза розповсюдження пожеж.

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