В Англії з 1 жовтня заборонені пластикові соломинки і ватяні палички

В Англії ввели в дію заборону на пластикові соломинки, ватяні палички і мішалки для напоїв – заклади більше не зможуть пропонувати ці предмети своїм клієнтам.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Спочатку заборону на використання одноразових пластикових виробів планувалося ввести в дію в квітні. Однак з огляду на пандемію і спричинений нею вплив на ланцюги постачання, уряд вирішив відкласти запровадження заборони на 1 жовтня.

З сьогоднішнього дня майже за всіх обставин стає незаконним продаж чи видача цих предметів клієнтам чи покупцям. Виняток складають лише люди з особливими захворюваннями, які потребують використання пластикових соломинок.

Незважаючи на затримку з введенням заборони в дію, міністр навколишнього середовища Британії Джордж Юстіс зазначив, що уряд "твердо прагне вирішити" проблему одноразового пластику.

"Заборона на соломинки, мішалки і ватяні палички - це всього лише наступний крок у нашій боротьбі з пластиковим забрудненням і наше зобов'язання захищати наш океан і навколишнє середовище для майбутніх поколінь" - сказав він.

До пандемії Британія щорічно використовувала майже п'ять мільярдів соломинок, 316 мільйонів пластикових мішалок і 1,8 мільярда ватяних паличок.