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Дубілет розкритикував робочі суботи через свята: страждає ВВП

Четвер, 1 жовтня 2020, 11:45
Дубілет розкритикував робочі суботи через свята: страждає ВВП

Колишній міністр Кабінету міністрів, співзасновник monobank, Koto і Smartass Дмитро Дубілет вважає перенесення свят неефективним і пропонує відмовитися від цього радянського пережитку.

Джерело: Дубілет у Facebook

Деталі: Ексміністр зазначає, що згідно з рішенням Кабміну від 30 вересня, в наступному році буде відразу три перенесення свят і, відповідно, три робочі суботи. За словами Дубілета, його досвід говорить про те, що від цих переносів страждає ВВП. На його думку, від цього анахронізму слід відмовитися.

Пряма мова: "Робочі суботи мене завжди дратували. Власне, як і будь-якого бізнесмена, якого я знаю.

Я колись ділився з вами аналізом по банківським платежах юросіб, які показують, що всі ці робочі суботи - робочі вельми умовно. ВВП від цих переносів явно страждає.

Минулого року, коли я несподівано став частиною того самого Кабміну, я зрадів можливості поборотися з цим соціалістичним пережитком. Але розв'язати боротьбу не вийшло - календар 2020 року і без мене вийшов таким, що перенесення, окрім як у січні, були не потрібні.

Я впевнений, що перенесення свят неефективні. У країнах, з яких нам потрібно брати приклад, такого явища найчастіше немає".

Що передувало: Кабінет міністрів переніс робочі дні у 2021 році з метою "раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов для святкування Різдва, Дня незалежності та Дня захисника України".

Українська правда

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Теми: святкуванняДубілет
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