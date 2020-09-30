Уряд затвердив додаткові вихідні на наступний рік

Кабінет міністрів переніс робочі дні у 2021 році з метою раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов для святкування Різдва, Дня незалежності та Дня захисника України.

Джерело: народний депутат від "Слуги народу", представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан в Telegram

Пряма мова: "На сьогоднішньому засіданні (30 вересня – ред.) Кабмін також ухвалив проєкт розпорядження "Про перенесення робочих днів у 2021 році".

Деталі: Згідно з документом, керівникам установ та організацій рекомендували перенести у 2021 році робочі дні:

з п'ятниці 8 січня на суботу 16 січня;

з понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня;

з п'ятниці 15 жовтня на суботу 23 жовтня.

Рішення Кабміну не стосується органів Пенсійного фонду, АТ "Укрпошта", Державної казначейської служби та банківських установ.