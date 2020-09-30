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Уряд затвердив додаткові вихідні на наступний рік

Середа, 30 вересня 2020, 15:32
Уряд затвердив додаткові вихідні на наступний рік
Фото tv7plus.com

Кабінет міністрів переніс робочі дні у 2021 році з метою раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов для святкування Різдва, Дня незалежності та Дня захисника України.

Джерело: народний депутат від "Слуги народу", представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан в Telegram

Пряма мова: "На сьогоднішньому засіданні (30 вересня – ред.) Кабмін також ухвалив проєкт розпорядження "Про перенесення робочих днів у 2021 році".

Деталі: Згідно з документом, керівникам установ та організацій рекомендували перенести у 2021 році робочі дні:

  • з п'ятниці 8 січня на суботу 16 січня;
  • з понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня;
  • з п'ятниці 15 жовтня на суботу 23 жовтня.

Рішення Кабміну не стосується органів Пенсійного фонду, АТ "Укрпошта", Державної казначейської служби та банківських установ.

 
 

Українська правда

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Теми: Кабінет міністрівсвяткування
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