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З оновленого НАЗК звільнили майже кожного третього працівника

Четвер, 1 жовтня 2020, 12:07
З оновленого НАЗК звільнили майже кожного третього працівника
Фото: Ельдар Сарахман, УП

Після перезавантаження Нацагентства з питань запобігання корупції з відомства звільнили майже кожного третього працівника.

Джерело: інтерв’ю голови НАЗК Олександра Новікова УП

Пряма мова: "Десь 70 (людей звільнили – УП), а в органі 268 було, тобто майже кожного третього…

Керівників я звільнив усіх. Деякі звільнились, знаючи що я буду призначений, ще раніше, до мого приходу".

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Нагадаємо:

  • На початку жовтня 2019 року Верховна Рада ухвалила закон, який змінює форму управління Національним агентством з питань запобігання корупції.
  • 16 грудня конкурсна комісія обрала новим головою НАЗК Олександра Новікова.

Українська правда

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Теми: НАЗК
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