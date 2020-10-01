З оновленого НАЗК звільнили майже кожного третього працівника

Після перезавантаження Нацагентства з питань запобігання корупції з відомства звільнили майже кожного третього працівника.

Джерело: інтерв’ю голови НАЗК Олександра Новікова УП

Пряма мова: "Десь 70 (людей звільнили – УП), а в органі 268 було, тобто майже кожного третього…

Керівників я звільнив усіх. Деякі звільнились, знаючи що я буду призначений, ще раніше, до мого приходу".

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