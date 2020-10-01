Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

З оновленого НАЗК звільнили майже кожного третього працівника

Четвер, 1 жовтня 2020, 12:07
Фото: Ельдар Сарахман, УП

Після перезавантаження Нацагентства з питань запобігання корупції з відомства звільнили майже кожного третього працівника.

Джерело: інтерв’ю голови НАЗК Олександра Новікова УП

Дослівно: "Десь 70 (людей звільнили – УП), а в органі 268 було, тобто майже кожного третього…

Керівників я звільнив усіх. Деякі звільнились, знаючи що я буду призначений, ще раніше, до мого приходу".

Читайте також: Новий керівник НАЗК Новіков: Позиція НАЗК – вигравати, не вв'язуючись у битву

Нагадаємо:

  • На початку жовтня 2019 року Верховна Рада ухвалила закон, який змінює форму управління Національним агентством з питань запобігання корупції.
  • 16 грудня конкурсна комісія обрала новим головою НАЗК Олександра Новікова.

Українська правда
Теми: НАЗК


powered by lun.ua
Головне сьогодні

оновленоКількість жертв пожеж на Луганщині збільшилась

інфографіка"Слуга народу" більше не приголомшує відривом від "ЄС" і "ОПЗЖ"

В Україні буде до 9 тисяч нових випадків COVID-19 щодня. Прогнози ВООЗ

Антикорсуд відсторонив голову Державної судової адміністрації через змову з Вовком

4 069 нових хворих на COVID в Україні, 64 людини померли за добу

Навальний: За моїм отруєнням стоїть Путін

Усі новини...
НАЗК
Новий керівник НАЗК Новіков: Позиція НАЗК – вигравати, не вв'язуючись у битву
НАЗК виявило корупційні ризики у створенні нацоператора тютюнових виробів
НАЗК заявляє про тиск з боку ДБР
Останні новини
12:37
Пожежа на Луганщині: закрився пункт пропуску з ОРЛО, детонують боєприпаси
12:35
оновленоКількість жертв пожеж на Луганщині збільшилась
12:33
Мер Умані братиме учать у виборах: після вказівки ЦВК його зареєстрували
12:30
ЄБРР погіршив прогноз падіння ВВП України до 5,5% у 2020 році
12:13
В Україні стартував осінній призов
12:08
Помер легендарний футболіст "Шахтаря"
12:07
З оновленого НАЗК звільнили майже кожного третього працівника
11:54
інфографіка"Слуга народу" більше не приголомшує відривом від "ЄС" і "ОПЗЖ"
11:46
Через карантин Рада не зможе вчасно ухвалити закон, важливий для переговорів Зеленського та Дуди
11:45
Дубілет розкритикував робочі суботи через свята: страждає ВВП
Усі новини...