З оновленого НАЗК звільнили майже кожного третього працівника
Четвер, 1 жовтня 2020, 12:07
Після перезавантаження Нацагентства з питань запобігання корупції з відомства звільнили майже кожного третього працівника.
Джерело: інтерв’ю голови НАЗК Олександра Новікова УП
Пряма мова: "Десь 70 (людей звільнили – УП), а в органі 268 було, тобто майже кожного третього…
Керівників я звільнив усіх. Деякі звільнились, знаючи що я буду призначений, ще раніше, до мого приходу".
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Нагадаємо:
- На початку жовтня 2019 року Верховна Рада ухвалила закон, який змінює форму управління Національним агентством з питань запобігання корупції.
- 16 грудня конкурсна комісія обрала новим головою НАЗК Олександра Новікова.
Українська правда