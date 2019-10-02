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Рада підтримала реформу НАЗК і обов’язкові декларації в Офісі президента

Середа, 2 жовтня 2019, 14:12

Верховна Рада ухвалила закон, який змінює форму управління Національним агентством з питань запобігання корупції.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Деталі: За відповідний законопроект проголосували 237 народних депутатів, 233 з яких представники "Слуги народу".

Згідно зі змінами, керувати діяльністю НАЗК замість п'яти членів буде голова, якого призначає і звільняє Кабінет міністрів. Отже, форму управління НАЗК буде змінено з колегіальної на одноосібну.

У законі прописано вимоги й обмеження для претендентів на посаду голови Нацагентства.

Його призначатимуть на чотири роки, одна і та сама особа не зможе обіймати цю посаду двічі поспіль, а однією з підстав для звільнення буде висновок комісії з проведення незалежної оцінки ефективності діяльності НАЗК про неефективність такої діяльності. Голова агентства зможе призначити собі трьох заступників.

Закон набуває чинності наступного дня після публікації. З набуттям чинності цим законом достроково припиняються повноваження членів НАЗК, керівництва його апарату, членів громадської ради при агентстві.

Протягом двох місяців Кабінет Міністрів матиме забезпечити проведення конкурсу з відбору голови НАЗК. При цьому протягом п’яти робочих днів із дня набуття чинності законом Кабмін призначає тимчасово виконувача обов'язки голови НАЗК.

Велику кількість змін пропонується внести до закону про запобігання корупції.

Його дію поширено на посади в Офісі президента України, яких призначає і звільняє глава держави, а також на посади патронатної служби згідно із законом про державну службу та на помічників суддів.

В законопроекті також міститься норма про скасування державне фінансування партій, які не подолали 5% поріг на виборах до Верховної Ради.

Передісторія:

  • Ще в липні в Офісі президента заявили, що напрацювали законопроект щодо реформування Національного агентства з питань запобігання корупції.

"Українська правда" у Threads

Теми: НАЗКкорупціяОфіс президента
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