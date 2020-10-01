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Помер легендарний футболіст "Шахтаря"

Четвер, 1 жовтня 2020, 12:08

У віці 48 років пішов з життя відомий футболіст донецького "Шахтаря" Сергій Ателькін.

Джерело: генеральний директор ФК "Шахтар" Сергій Палкін в Facebook

Пряма мова: Дорогі друзі, сьогодні вранці прийшло сумне повідомлення - не стало легендарного футболіста "Шахтаря" Сергія Ателькіна. Харизматичний гравець з сильним характером і вмінням забивати найважливіші м'ячі - таким ми пам'ятаємо його на полі. Неймовірно добрий і світлий чоловік, завжди готовий прийти на допомогу - таким він був у житті".

Довідково: У складі "гірників" Ателькін провів 265 матчів і забив 82 голи. Він на 8-му місці в рейтингу найкращих бомбардирів в історії клубу. Після закінчення кар'єри Ателькін багато років працював у селекційному відділі "Шахтаря".

Українська правда
Теми: футбол


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