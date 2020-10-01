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В Раді хочуть скасувати штрафи за самогоноваріння "для власного споживання"

Четвер, 1 жовтня 2020, 13:47

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким скасовується адміністративна відповідальність за самогоноваріння для власних потреб.

Джерело: сторінка законопроєкту на сайті Верховної Ради

Деталі: Ініціатором законопроєкту є група нардепів на чолі з головою комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, нардепкою від "Слуги народу" Галиною Третьяковою.

Проєкт передбачає скасування статті 176 та 177 КУпАП, що забороняє виготовлення або зберігання без мети збуту самогону чи інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення.

Також скасовується заборона на виготовлення або зберігання без мети збуту апаратів для вироблення міцних спиртних напоїв.

В пояснювальній записці до проєкту вказується, що наразі є неефективною стаття 177 КУпАП, що передбачає накладення штрафу від одного до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 до 85 грн) за придбання самогону та інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення.

Дослівно з пояснювальної записки: "На сьогоднішній день, по даному питанню не повинна встановлюватись відповідальність, якщо людина, виключно для власного споживання, виготовляє з продуктів своєї праці міцні алкогольні напої, то це її природнє право, яке не може бути обмежене державою. Кожна людина має право користуватись плодами своєї праці для задоволення власних потреб".

Українська правда
Теми: Верховна Рада


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