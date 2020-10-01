Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Раді хочуть скасувати штрафи за самогоноваріння "для власного споживання"

Четвер, 1 жовтня 2020, 13:47
В Раді хочуть скасувати штрафи за самогоноваріння для власного споживання

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким скасовується адміністративна відповідальність за самогоноваріння для власних потреб.

Джерело: сторінка законопроєкту на сайті Верховної Ради

Деталі: Ініціатором законопроєкту є група нардепів на чолі з головою комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, нардепкою від "Слуги народу" Галиною Третьяковою.

Проєкт передбачає скасування статті 176 та 177 КУпАП, що забороняє виготовлення або зберігання без мети збуту самогону чи інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення.

Також скасовується заборона на виготовлення або зберігання без мети збуту апаратів для вироблення міцних спиртних напоїв.

В пояснювальній записці до проєкту вказується, що наразі є неефективною стаття 177 КУпАП, що передбачає накладення штрафу від одного до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 до 85 грн) за придбання самогону та інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення.

Дослівно з пояснювальної записки: "На сьогоднішній день, по даному питанню не повинна встановлюватись відповідальність, якщо людина, виключно для власного споживання, виготовляє з продуктів своєї праці міцні алкогольні напої, то це її природнє право, яке не може бути обмежене державою. Кожна людина має право користуватись плодами своєї праці для задоволення власних потреб".

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Верховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Верховна Рада
ЄБА просить підтримати законопроєкт Гетманцева про детінізацію ринку вживаних авто
Положення законопроєкту щодо англомовних фільмів буде доопрацьовано – нардеп
Прем’єр Іспанії виступив у Верховній Раді
Останні новини
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
Усі новини...
Реклама: