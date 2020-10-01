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Головний санлікар України вважає, що вводити жорсткий карантин недоцільно

Четвер, 1 жовтня 2020, 17:39
Головний санлікар України вважає, що вводити жорсткий карантин недоцільно

Головний санлікар країни Віктор Ляшко заявив, що вводити жорсткий карантин в Україні не будуть і шукатимуть золоту середину між економічними і епідемічними обмеженнями.

Джерело: інтерв’ю Ляшка "Українському радіо"

Пряма мова: "Коли ми говорили про березень-квітень, у нас були своєчасно запроваджені  жорсткі карантинні обмеження. І в Україні не було пікового зростання кількості випадків коронавірусної хвороби.

За цей період часу ми підготували систему охорони здоров’я і чітко розуміємо, що не можна вводити такі жорсткі заходи, бо це досить негативно впливає на економіку.

І ми шукаємо золоту середину між економічними і епідемічними обмеженнями для того, щоб і країна працювала, і система охорони здоров’я справлялася".

Деталі: За словами Ляшка, уряд ініціював перед Радою збільшення суми штрафів за порушення протиепідемічних норм, але депутати поки що не проголосували це збільшення.

Ляшко повідомив, що у світі кожні 16 секунд помирає 1 людина від коронавірусної хвороби.

Головний санлікар розповів, що в Україні по суті не було першої хвилі коронавірусу: "У нас не було хвилі, а поступове зростання, з якими ми з системою охорони здоров’я справляємося. Тому першої хвилі як такої у нас не було. У нас вона була розгалужена: ми піднялись на певний рівень захворюваності і були незначні коливання, але у досить тривалий період часу".

Він також розповів, що у Франції, Іспанії, Німеччині, Великобританії чітко простежується друга хвиля: "Коли у березні-квітні у них реєструвалося 8-9 тисяч випадків на добу, влітку спало до 200-500 випадків, а зараз 12-13 тисяч. І це є хвиля, коли є пікова загрузка до 10 тисяч".

Передісторія: 

  • В Україні знову зафіксували епідемічний антирекорд: за добу 30 вересня COVID-19 діагностували 4 069 людям; 64 хворих померли, 730 осіб госпіталізували, 2 083 пацієнти одужали.

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Українська правда

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Теми: Ляшко ОлегкоронавірусCovid-2019Україна
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