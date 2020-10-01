4 069 нових хворих на COVID в Україні, 64 людини померли за добу

В Україні знову епідемічний антирекорд: за добу 30 вересня COVID-19 діагностували 4 069 людям; 64 хворих померли, 730 осіб госпіталізували, 2 083 пацієнтів одужали.

Джерело: дані РНБО та МОЗ

Деталі: У Харківській області – найбільше випадків захворювання: минулої доби коронавірус підтвердився у 450 жителів, 4 людини померли від ускладнень.

У Києві захворіли ще 377 осіб і 10 хворих померли. У Київській області – ще 140 випадків захворювання, 4 смерті.

У Дніпропетровській області – 266 нових випадків (Дніпро – 204), 2 летальних.

В Одеській області – 260 нових випадків (Одеса – 164), 5 летальних.

У Тернопільській області – 253 випадки, 5 хворих померли.

У Львівській області – 240 нових випадків, 2 летальних.

У Сумській області – 212 нових випадки, 3 смертельних.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що в середу госпіталізували 730 осіб.

Минулої доби було зроблено 53 022 тестування, з них 30 167 методом ПЛР і 22 855 методом ІФА.

За останню добу коронавірусну хворобу виявили у 250 дітей і 288 медпрацівників. За весь час пандемії – у 13 970 дітей і 15 538 медпрацівників.

Загалом за час пандемії коронавірус було виявлено у 213 028 жителів України, з них 4 193 померли, 94 443 одужали. Зараз коронавірусна хвороба активна у 114 392 жителів України.