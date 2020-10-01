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Офіс Зеленського висловив співчуття з приводу загибелі працівниці посольства США в Києві

Четвер, 1 жовтня 2020, 17:38
Офіс Зеленського висловив співчуття з приводу загибелі працівниці посольства США в Києві

Офіс президента Володимира Зеленського висловив співчуття з приводу загибелі в Києві працівниці посольства США.  

Джерело: Повідомлення Офісу президента

Дослівно: "З великим сумом дізналися про те, що в лікарні померла громадянка Сполучених Штатів Америки, співробітниця американського посольства у Києві. Жінку з травмою голови 30 вересня знайшли перехожі просто неба біля залізниці у Шевченківському районі столиці. У неї залишилося четверо дітей і чоловік.

Висловлюємо наші найщиріші співчуття рідним, друзям і колегам загиблої".

Деталі: В Офісі нагадали, що українські правоохоронці займаються розслідуванням і розглядають версію як навмисного вбивства, так і нещасного випадку. Офіс пообіцяв сприяти встановленню всіх обставин загибелі.

Передісторія:

  • 30 вересня у Києві в Шевченківському районі столиці знайшли жінку із травмою голови. Непритомною її госпіталізували, але жінка згодом померла у лікарні. При огляді речей потерпілої виявлено посвідчення співробітниці посольства США на її ім’я.

Українська правда

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Теми: СШАЗеленський
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