Офіс Зеленського висловив співчуття з приводу загибелі працівниці посольства США в Києві

Офіс президента Володимира Зеленського висловив співчуття з приводу загибелі в Києві працівниці посольства США.

Джерело: Повідомлення Офісу президента

Дослівно: "З великим сумом дізналися про те, що в лікарні померла громадянка Сполучених Штатів Америки, співробітниця американського посольства у Києві. Жінку з травмою голови 30 вересня знайшли перехожі просто неба біля залізниці у Шевченківському районі столиці. У неї залишилося четверо дітей і чоловік.

Висловлюємо наші найщиріші співчуття рідним, друзям і колегам загиблої".

Деталі: В Офісі нагадали, що українські правоохоронці займаються розслідуванням і розглядають версію як навмисного вбивства, так і нещасного випадку. Офіс пообіцяв сприяти встановленню всіх обставин загибелі.

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