Офіс Зеленського висловив співчуття з приводу загибелі працівниці посольства США в Києві
Офіс президента Володимира Зеленського висловив співчуття з приводу загибелі в Києві працівниці посольства США.
Джерело: Повідомлення Офісу президента
Дослівно: "З великим сумом дізналися про те, що в лікарні померла громадянка Сполучених Штатів Америки, співробітниця американського посольства у Києві. Жінку з травмою голови 30 вересня знайшли перехожі просто неба біля залізниці у Шевченківському районі столиці. У неї залишилося четверо дітей і чоловік.
Висловлюємо наші найщиріші співчуття рідним, друзям і колегам загиблої".
Деталі: В Офісі нагадали, що українські правоохоронці займаються розслідуванням і розглядають версію як навмисного вбивства, так і нещасного випадку. Офіс пообіцяв сприяти встановленню всіх обставин загибелі.
Передісторія:
- 30 вересня у Києві в Шевченківському районі столиці знайшли жінку із травмою голови. Непритомною її госпіталізували, але жінка згодом померла у лікарні. При огляді речей потерпілої виявлено посвідчення співробітниці посольства США на її ім’я.