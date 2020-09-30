У Києві побили працівницю посольства США: вона померла у лікарні

У Києві в Шевченківському районі столиці знайшли жінку із травмою голови у лісопарковій зоні поблизу залізничних колій. Непритомною її госпіталізували, але жінка згодом померла у лікарні.

Деталі: відділ комунікації поліції Києва

Деталі: Жінку у непритомному стані госпіталізували до лікарняного закладу, де вона згодом померла. При огляді речей потерпілої виявлено посвідчення співробітниці посольства США на її ім’я.

Правоохоронці встановили, що до побиття жінки може бути причетний чоловік, якому на вигляд 30-40 років, зріст 190-200 см, одягнутий у чорні шорти, темно-сині кросівки та футболку, з темним волоссям (по боках коротко підстрижене). Його розшукують.

Слідчі проводять першочергові слідчі дії, встановлюють свідків та очевидців, а також обставини, чому жінку побили.