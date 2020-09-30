Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві побили працівницю посольства США: вона померла у лікарні

Середа, 30 вересня 2020, 17:16
У Києві побили працівницю посольства США: вона померла у лікарні

У Києві в Шевченківському районі столиці знайшли жінку із травмою голови у лісопарковій зоні поблизу залізничних колій. Непритомною її госпіталізували, але жінка згодом померла у лікарні.

Деталі: відділ комунікації поліції Києва

Деталі: Жінку у непритомному стані госпіталізували до лікарняного закладу, де вона згодом померла. При огляді речей потерпілої виявлено посвідчення співробітниці посольства США на її ім’я.

Правоохоронці встановили, що до побиття жінки може бути причетний чоловік, якому на вигляд 30-40 років, зріст 190-200 см, одягнутий у чорні шорти, темно-сині кросівки та футболку, з темним волоссям (по боках коротко підстрижене). Його розшукують.

Слідчі проводять першочергові слідчі дії, встановлюють свідків та очевидців, а також обставини, чому жінку побили.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: поліціяКиївСШАвбивство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
поліція
Вибухи в Шевченківському суді: поліція показала кадри спецоперації
Незаконний сервіс дозволяв росіянам анонімно телефонувати в Україну
У Харкові знайшли застреленим поліцейського
Останні новини
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
Усі новини...
Реклама: