Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Справа Марківа: слова нацгвардійця "вбили журналіста" намагаються подати як "я вбив"

Четвер, 1 жовтня 2020, 17:42

У справі українського гвардійця Віталія Марківа сторона обвинувачення намагається долучити до справи його непрямі слова, які вирвані з контексту.

Джерело: міністр внутрішніх справ Арсен Аваков після другого засідання апеляційного суду в Мілані, цитує пресслужба МВС, заступник директора департаменту комунікації зі ЗМІ Ярослав Тракало в Facebook

Деталі: Йдеться про вирвану із контексту фразу "вбили журналіста", яку отримали під час прослуховування Віталія у СІЗО, і яку сторона обвинувачення намагається інтерпретувати як "я вбив". Cуд постановив дослідити цю обставину у справі, повторно здійснивши переклад записів, щоб визначити точне значення сказаної фрази.

 
На суді Марків був одягнений у вишиванку

Пряма мова Авакова: "Адвокати з нашої сторони свої позиції заявили, призначена додаткова експертиза".

Деталі: За словами міністра, українська сторона передала суду весь пакет експертиз.

Крім того, міністр зазначив, що напередодні проходила пресконференція родичів загиблого росіянина Андрія Миронова. За словами Авакова, вони не задоволені вироком Марківу і вважають його недійсним.

Наступні засідання апеляційного суду призначено на 15 та 23 жовтня.

Українська правда


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Трамп, Путін і Макрон виступили зі спільною заявою щодо Нагірного Карабаху

Мінськ відповів на відмову України визнати Лукашенка президентом

Зеленський заявив, що не пов’язує пожежі на Луганщині з обстрілами бойовиків

Справа Гандзюк: Павловський вказав, що замовником був Мангер

оновлено від 12.37, відеоПожежа на Луганщині: детонують боєприпаси, вогонь дістався пункту пропуску з ОРЛО

оновлено, відеоКількість жертв пожеж на Луганщині збільшилась

Усі новини...
Останні новини
17:49
Зеленський заявив, що розвиватиме атомну енергетику, незважаючи на протидію багатьох країн
17:42
Справа Марківа: слова нацгвардійця "вбили журналіста" намагаються подати як "я вбив"
17:39
Головний санлікар України вважає, що вводити жорсткий карантин недоцільно
17:38
Офіс Зеленського висловив співчуття з приводу загибелі працівниці посольства США в Києві
17:38
Україна зажадала пояснень від Білорусі через участь окупаційного чиновника з Криму у форумі регіонів
17:36
Гривня на закритті міжбанку ослабла
17:27
Ахметову дозволили придбати найбільшого в Україні виробника коксівного вугілля і не тільки
17:26
МЗС зажадало пояснень від Білорусі через участь окупаційного чиновника з Криму у форумі регіонів
17:19
СБУ викрила схему на ринку цінних паперів на понад 2,8 мільярда гривень
17:19
З COVID-фонду уже використали 39% виділених коштів – Мінфін
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!