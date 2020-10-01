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Справа Марківа: слова нацгвардійця "вбили журналіста" намагаються подати як "я вбив"

Четвер, 1 жовтня 2020, 17:42
Справа Марківа: слова нацгвардійця вбили журналіста намагаються подати як я вбив

У справі українського гвардійця Віталія Марківа сторона обвинувачення намагається долучити до справи його непрямі слова, які вирвані з контексту.

Джерело: міністр внутрішніх справ Арсен Аваков після другого засідання апеляційного суду в Мілані, цитує пресслужба МВС, заступник директора департаменту комунікації зі ЗМІ Ярослав Тракало в Facebook

Деталі: Йдеться про вирвану із контексту фразу "вбили журналіста", яку отримали під час прослуховування Віталія у СІЗО, і яку сторона обвинувачення намагається інтерпретувати як "я вбив". Cуд постановив дослідити цю обставину у справі, повторно здійснивши переклад записів, щоб визначити точне значення сказаної фрази.

 
На суді Марків був одягнений у вишиванку

Пряма мова Авакова: "Адвокати з нашої сторони свої позиції заявили, призначена додаткова експертиза".

Деталі: За словами міністра, українська сторона передала суду весь пакет експертиз.

Крім того, міністр зазначив, що напередодні проходила пресконференція родичів загиблого росіянина Андрія Миронова. За словами Авакова, вони не задоволені вироком Марківу і вважають його недійсним.

 
Під стінами суду був пікет на підтримку Марківа

Наступні засідання апеляційного суду призначено на 15 та 23 жовтня.

Передісторія:

  • 30 червня 2017 року у Італії затримали старшого сержанта командира віддлення батальйону ім. Кульчицького (в/ч 3066) НГУ Віталія Марківа за підозрою у причетності до загибелі фоторепортера громадянина Італії Андреа Рокеллі у м. Слов'янськ у травні 2014 року.
  • Суд італійського міста Павія визнав Марківа винним і засудив його до 24 років ув'язнення.
  • Національна поліція в рамках розслідування провела низку слідчих дій та отримала докази невинуватості нацгвардійця Віталія Марківа до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі і росіянина Андрія Миронова в 2014 році.

Українська правда
Теми: МВС
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