Справа Марківа: слова нацгвардійця "вбили журналіста" намагаються подати як "я вбив"

У справі українського гвардійця Віталія Марківа сторона обвинувачення намагається долучити до справи його непрямі слова, які вирвані з контексту.

Джерело: міністр внутрішніх справ Арсен Аваков після другого засідання апеляційного суду в Мілані, цитує пресслужба МВС, заступник директора департаменту комунікації зі ЗМІ Ярослав Тракало в Facebook

Деталі: Йдеться про вирвану із контексту фразу "вбили журналіста", яку отримали під час прослуховування Віталія у СІЗО, і яку сторона обвинувачення намагається інтерпретувати як "я вбив". Cуд постановив дослідити цю обставину у справі, повторно здійснивши переклад записів, щоб визначити точне значення сказаної фрази.

На суді Марків був одягнений у вишиванку

Пряма мова Авакова: "Адвокати з нашої сторони свої позиції заявили, призначена додаткова експертиза".

Деталі: За словами міністра, українська сторона передала суду весь пакет експертиз.

Крім того, міністр зазначив, що напередодні проходила пресконференція родичів загиблого росіянина Андрія Миронова. За словами Авакова, вони не задоволені вироком Марківу і вважають його недійсним.

Наступні засідання апеляційного суду призначено на 15 та 23 жовтня.