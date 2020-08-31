Марків не міг застрелити італійського журналіста, бо мав іншу зброю - МВС

Національна поліція в рамках розслідування провела низку слідчих дій та отримала докази невинуватості нацгвардійця Віталія Марківа до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі і росіянина Андрія Миронова в 2014 році.

Джерело: очільник МВС Арсен Аваков на брифінгу, пресслужба МВС

Пряма мова: "Наше слідство знайшло ряд свідків, важливих для встановлення картини загибелі журналістів. Вони дають покази, з яких чітко видно невинуватість Віталія Марківа. Ми провели ряд експертиз та слідчих дій у Слов’янську та на горі Карачун, котрі також дали переконливі результати".

Деталі: Допитано понад 70 осіб, 20 з них – безпосередні свідки, проведено 7 слідчих експериментів, 5 додаткових оглядів місця загибелі, призначено та проведено 11 судових експертиз. Військова експертиза встановила відсутність порушень з боку ЗСУ та НГУ під час бойових дій із протидії російській агресії та її терористичної діяльності. Також експерти встановили відсутність причинно-наслідкового зв’язку між діями стрільця Марківа та загибеллю Миронова та Роккеллі.

Начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе розповів, що у солдатів НГУ була виключно стрілецька зброя, а відстань між позицією на якій перебував Марків та місцем загибелі журналіста становить 1,7 км.

Він наголосив, що згідно з експертизою, фотокореспондент загинув від поранення осколком міни, а не від кулі.

Також слідство встановило, що з позиції солдата Марківа місце загибелі журналіста взагалі не проглядалося.

Під час розслідування не виключається версія умисного заманювання бойовиками НЗФ італійського журналіста Роккеллі, росіянина Миронова та французького журналіста В. Рогулона, який отримав поранення, з подальшою провокацією військовослужбовців України на перехресний вогонь.

Українські правоохоронці нарікають, що їхні італійські колеги жодного разу так не приїхали в Україну, попри те, що їх неодноразово запрошували.

Аваков закликав уряд Італії не політизувати цю справу, а апеляційний суд взяти до уваги надані Україною докази і об’єктивно встановити справедливість.

Нагадаємо: Судові слухання в Італії над Віталієм Марківим тривають вже три роки. Апеляційний процес почнеться 29 вересня. Наступне засідання призначене на 1 жовтня.

Передісторія: