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Список партії Саакашвілі на виборах в Грузії очолив співак Кікабідзе

Четвер, 1 жовтня 2020, 18:42
Список партії Саакашвілі на виборах в Грузії очолив співак Кікабідзе

Список партії "Єдиний національний рух", засновником якої є колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі на парламентських виборах очолив співак Вахтанг Кікабідзе.

Джерело: Інтерфакс-Україна, Грузія Online

Деталі: В четвер ЦВК Грузії завершила реєстрацію суб'єктів парламентських виборів, призначених на 31 жовтня. Партія "Єдиний національний рух" також представила свій список кандидатів.

Одна з лідерів партії Тіна Бокучава повідомила, що першим номером у партійному списку ЕНД названий популярний артист і естрадний співак Вахтанг Кікабідзе.

Раніше Кікабідзе не виявляв політичну партійну активність.

Після конфлікту з Росією у 2008 році він відмовився виступати в РФ.

В першу десятку також увійшла колишня шеф Нацполіції України Хатія Деканоїдзе.

Всього за даними ЦВК, заявку на участь у виборах подали 58 політичних партій і два передвиборних блоку.

Передісторія:

  • В кінці серпня голова Виконавчого комітету реформ при президенті Володимиру Зеленському експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі записав відео, в якому вибачається перед грузинським народом і каже, що повертається.
  • У Грузії заявляють, що Саакашвілі чекає грузинська в'язниця.
  • У липні 2020 року Саакашвілі заявив про "великі плани щодо України і Грузії", які він все-таки не конкретизував.

"Українська правда" у Threads

Теми: СаакашвіліГрузіявибори
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