Список партії Саакашвілі на виборах в Грузії очолив співак Кікабідзе
Список партії "Єдиний національний рух", засновником якої є колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі на парламентських виборах очолив співак Вахтанг Кікабідзе.
Джерело: Інтерфакс-Україна, Грузія Online
Деталі: В четвер ЦВК Грузії завершила реєстрацію суб'єктів парламентських виборів, призначених на 31 жовтня. Партія "Єдиний національний рух" також представила свій список кандидатів.
Одна з лідерів партії Тіна Бокучава повідомила, що першим номером у партійному списку ЕНД названий популярний артист і естрадний співак Вахтанг Кікабідзе.
Раніше Кікабідзе не виявляв політичну партійну активність.
Після конфлікту з Росією у 2008 році він відмовився виступати в РФ.
В першу десятку також увійшла колишня шеф Нацполіції України Хатія Деканоїдзе.
Всього за даними ЦВК, заявку на участь у виборах подали 58 політичних партій і два передвиборних блоку.
Передісторія:
- В кінці серпня голова Виконавчого комітету реформ при президенті Володимиру Зеленському експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі записав відео, в якому вибачається перед грузинським народом і каже, що повертається.
- У Грузії заявляють, що Саакашвілі чекає грузинська в'язниця.
- У липні 2020 року Саакашвілі заявив про "великі плани щодо України і Грузії", які він все-таки не конкретизував.