Саакашвілі заявив про "повернення в Грузію". Там кажуть: експрезидента чекає тюрма

Голова Виконавчого комітету реформ при президенті Володимиру Зеленському експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі записав відео, в якому вибачається перед грузинським народом і каже, що повертається. У Грузії заявляють, що Саакашвілі чекає грузинська в'язниця.

Джерело: відеозвернення Саакашвілі з Києва до своїх прихильників у Грузії, міністр юстиції Грузії Тея Цулукіані, яку цитує "Інтерфакс"

Пряма мова: "Я хотів, щоб мій народ жив набагато краще, набагато багатше, і все ж за ці роки через ці помилки, які я зробив тому, що я не зміг зробити до кінця, я хочу публічно вибачитися перед усіма. У той же час я безмежно вдячний грузинському народу, який зробив мене учасником успішного історичного процесу будівництва грузинської держави.

Протягом усіх цих семи років не було жодного дня, щоб я не цікавився новинами Грузії, і я точно знаю, моя робота на посаді президента не була марною, і багато з того, що ми створили, до сих пір збереглося і працює, але в той же час, коли я чую новини з Грузії, я точно розумію і знаю, що ми можемо жити набагато крутіше, набагато краще і кожен грузин може бути багатим і це у нас вийде разом! Я повертаюся!".

Деталі: В той же час в своєму Facebook Саакашвілі написав, що "де б не був, завжди буде вірним сином двох дружніх країн - Грузії і України".

Згодом іншим постом у соцмережі Саакашвілі уточнив, що активно включився в грузинську виборчу кампанію, але водночас продовжує виконувати обов'язки голови виконавчого комітету Національної ради реформ. Він сказав. Що 27 серпня в рамках діяльності Нацради саме "приймав у себе вдома велику казахську делегацію в складі відомих бізнесменів, журналістів і політичних активістів" та домовився про співпрацю.

У свою чергу міністр юстиції Грузії Тея Цулукіані заявила, що буде тільки вітати, якщо Саакашвілі виконає свою обіцянку і повернеться на батьківщину, оскільки "на нього чекає грузинська в'язниця".

За словами глави Мін'юсту, Саакашвілі перебуває в розшуку і щодо нього було винесено кілька вироків.

Пряма мова: "Ми, звичайно ж, будемо вітати, якщо Міхеіл Саакашвілі знайде в собі сили і приїде до Грузії. Його чекає процедура затримання на кордоні і грузинська в'язниця".

Чому це важливо: В Грузії в кінці жовтня відбудуться парламентські вибори.

Що передувало: У липні 2020 року Саакашвілі заявив про "великі плани щодо України і Грузії", які він все-таки не конкретизував.

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