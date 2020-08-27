Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Саакашвілі заявив про "повернення в Грузію". Там кажуть: експрезидента чекає тюрма

Четвер, 27 серпня 2020, 15:25
Саакашвілі заявив про повернення в Грузію. Там кажуть: експрезидента чекає тюрма

Голова Виконавчого комітету реформ при президенті Володимиру Зеленському експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі записав відео, в якому вибачається перед грузинським народом і каже, що повертається. У Грузії заявляють, що Саакашвілі чекає грузинська в'язниця.

Джерело: відеозвернення Саакашвілі з Києва до своїх прихильників у Грузії, міністр юстиції Грузії Тея Цулукіані, яку цитує "Інтерфакс"

Пряма мова: "Я хотів, щоб мій народ жив набагато краще, набагато багатше, і все ж за ці роки через ці помилки, які я зробив тому, що я не зміг зробити до кінця, я хочу публічно вибачитися перед усіма. У той же час я безмежно вдячний грузинському народу, який зробив мене учасником успішного історичного процесу будівництва грузинської держави.

Протягом усіх цих семи років не було жодного дня, щоб я не цікавився новинами Грузії, і я точно знаю, моя робота на посаді президента не була марною, і багато з того, що ми створили, до сих пір збереглося і працює, але в той же час, коли я чую новини з Грузії, я точно розумію і знаю, що ми можемо жити набагато крутіше, набагато краще і кожен грузин може бути багатим і це у нас вийде разом! Я повертаюся!".

Деталі: В той же час в своєму Facebook Саакашвілі написав, що "де б не був, завжди буде вірним сином двох дружніх країн - Грузії і України".

Згодом іншим постом у соцмережі Саакашвілі уточнив, що активно включився в грузинську виборчу кампанію, але водночас продовжує виконувати обов'язки голови виконавчого комітету Національної ради реформ. Він сказав. Що 27 серпня в рамках діяльності Нацради саме "приймав у себе вдома велику казахську делегацію в складі відомих бізнесменів, журналістів і політичних активістів" та домовився про співпрацю.

У свою чергу міністр юстиції Грузії Тея Цулукіані заявила, що буде тільки вітати, якщо Саакашвілі виконає свою обіцянку і повернеться на батьківщину, оскільки "на нього чекає грузинська в'язниця".

За словами глави Мін'юсту, Саакашвілі перебуває в розшуку і щодо нього було винесено кілька вироків.

Пряма мова: "Ми, звичайно ж, будемо вітати, якщо Міхеіл Саакашвілі знайде в собі сили і приїде до Грузії. Його чекає процедура затримання на кордоні і грузинська в'язниця".

Чому це важливо: В Грузії в кінці жовтня відбудуться парламентські вибори.

Що передувало: У липні 2020 року Саакашвілі заявив про "великі плани щодо України і Грузії", які він все-таки не конкретизував.

Передісторія:

  • У квітні 2020 року з’явилася інформація, що грузино-українського політика Міхеіла Саакашвілі можуть призначити віцепрем’єром із питань реформ. Він шукав підтримки серед парламентської владної фракції "Слуга народу".
  • 7 травня президент України Володимир Зеленський призначив Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ. На цій посаді станом на серпень Саакашвілі запропонував для публічного обговорення проєкт судової реформи.
  • Через заяви Саакашвілі між Україною та Грузією час від часу виникає напруга.
  • Глава МЗС України Дмитро Кулеба після чергового виклику українського посла до міністерства закордонних справ Грузії у зв’язку з висловлюваннями Саакашвілі заявив, що Україні доводиться "відгрібати" через заяви приватної особи.

"Українська правда" у Threads

Теми: СаакашвіліГрузія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Саакашвілі
Грузія не "консультуватиметься" з послом, якого Київ попросив поїхати через Саакашвілі
Грузинський посол виїхав із України на тлі ситуації із Саакашвілі
Посол Грузії підтвердив, що поїде з України через ситуацію із Саакашвілі
Останні новини
23:54
Лідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня, тривога шириться по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
Усі новини...
Реклама: