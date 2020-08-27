Саакашвілі заявив про "повернення в Грузію". Там кажуть: експрезидента чекає тюрма
Голова Виконавчого комітету реформ при президенті Володимиру Зеленському експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі записав відео, в якому вибачається перед грузинським народом і каже, що повертається. У Грузії заявляють, що Саакашвілі чекає грузинська в'язниця.
Джерело: відеозвернення Саакашвілі з Києва до своїх прихильників у Грузії, міністр юстиції Грузії Тея Цулукіані, яку цитує "Інтерфакс"
Пряма мова: "Я хотів, щоб мій народ жив набагато краще, набагато багатше, і все ж за ці роки через цих помилок, які я зробив через те, що я не зміг зробити до кінця, я хочу публічно вибачитися перед усіма. У той же час я безмежно вдячний грузинському народу, який зробив мене учасником успішного історичного процесу будівництва грузинської держави.
Протягом усіх цих семи років не було жодного дня, щоб я не цікавився новинами Грузії, і я точно знаю, моя робота на посаді президента не була марною, і багато з того, що ми створили, до сих пір збереглося і працює, але в той же час, коли я чую новини з Грузії, я точно розумію і знаю, що ми можемо жити набагато крутіше, набагато краще і кожен грузин може бути багатим і це у нас вийде разом! Я повертаюся!".
Деталі: В той же час в своєму Facebook Саакашвілі написав, що "де б не був, завжди буде вірним сином двох дружніх країн - Грузії і України".
У свою чергу міністр юстиції Грузії Тея Цулукіані заявила, що буде тільки вітати, якщо Саакашвілі виконає свою обіцянку і повернеться на батьківщину, оскільки "на нього чекає грузинська в'язниця".
За словами глави Мін'юсту, Саакашвілі перебуває в розшуку і щодо нього було винесено кілька вироків.
Пряма мова: "Ми, звичайно ж, будемо вітати, якщо Міхеіл Саакашвілі знайде в собі сили і приїде до Грузії. Його чекає процедура затримання на кордоні і грузинська в'язниця".
Чому це важливо: В Грузії в кінці жовтня відбудуться парламентські вибори.
Що передувало: У липні 2020 року Саакашвілі заявив про "великі плани щодо України і Грузії", які він все-таки не конкретизував.
Передісторія:
- У квітні 2020 року з’явилася інформація, що грузино-українського політика Міхеіла Саакашвілі можуть призначити віцепрем’єром із питань реформ. Він шукав підтримки серед парламентської владної фракції "Слуга народу".
- 7 травня президент України Володимир Зеленський призначив Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ. На цій посаді станом на серпень Саакашвілі запропонував для публічного обговорення проєкт судової реформи.
- Через заяви Саакашвілі між Україною та Грузією час від часу виникає напруга.
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба після чергового виклику українського посла до міністерства закордонних справ Грузії у зв’язку з висловлюваннями Саакашвілі заявив, що Україні доводиться "відгрібати" через заяви приватної особи.