Ребров їде в Київ: "Динамо" та "Шахтар" отримали суперників по груповому раунду Ліги Чемпіонів
Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" отримали суперників по груповому раунду Ліги чемпіонів.
Жеребкування пройшло у Женеві у четвер, 1 жовтня.
Донецький "Шахтар" буде грати в групі В, де його суперниками стали мадридський "Реал", італійський "Інтер" та німецька "Боруссія" (Менгладбах).
Київське "Динамо" потрапило до групи G разом з італійським "Ювентусом" та іспанською "Барселоною" та угорським "Ференцварошем" (тренує колишній "динамівець" Сергій Ребров - ред).
Також на церемонії жеребкування були визначені найкращі футболісти Ліги Чемпіонів у минулому сезоні. Найкращим воротарем визнаний Мануель Нойєр з "Баварії". Титул найкращому захиснику дістався ще одному гравцю мюнхенців - Йозуа Кімміху.
Найкращим півзахисником турніру став Кевін де Брюйне з "Манчестер Сіті". Робер Левандовськи з "Баварії" визнаний найкращим форвардом.
Перший тур Ліги Чемпіонів запланований на 20/21 жовтня.
Повні результати жеребкування:
Група A: "Баварія", "Атлетико", "Зальцбург", "Локомотив"
Група C: "Порту", "Манчестер Сіті", "Олімпіакос", "Марсель"
Група D: "Ліверпуль", "Аякс", "Аталанта", "Мідтьюлланнд"
Група E: "Севілья", "Челсі", "Краснодар", "Ренн"
Група F: "Зеніт", "Боруссія" Д, "Лаціо", "Брюгге"
Група H: ПСЖ, "Манчестер Юнайтед", "Лейпциг", "Істанбул"