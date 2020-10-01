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Ребров їде в Київ: "Динамо" та "Шахтар" отримали суперників по груповому раунду Ліги Чемпіонів

Четвер, 1 жовтня 2020, 19:22

Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" отримали суперників по груповому раунду Ліги чемпіонів.

Жеребкування пройшло у Женеві у четвер, 1 жовтня.

Донецький "Шахтар" буде грати в групі В, де його суперниками стали мадридський "Реал", італійський "Інтер" та німецька "Боруссія" (Менгладбах).

Київське "Динамо" потрапило до групи G разом з італійським "Ювентусом" та іспанською "Барселоною" та угорським "Ференцварошем" (тренує колишній "динамівець" Сергій Ребров - ред).

Також на церемонії жеребкування були визначені найкращі футболісти Ліги Чемпіонів у минулому сезоні. Найкращим воротарем визнаний Мануель Нойєр з "Баварії". Титул найкращому захиснику дістався ще одному гравцю мюнхенців - Йозуа Кімміху.

Найкращим півзахисником турніру став Кевін де Брюйне з "Манчестер Сіті". Робер Левандовськи з "Баварії" визнаний найкращим форвардом.

Перший тур Ліги Чемпіонів запланований на 20/21 жовтня.

Повні результати жеребкування:

Група A: "Баварія", "Атлетико", "Зальцбург", "Локомотив"

Група C: "Порту", "Манчестер Сіті", "Олімпіакос", "Марсель"

Група D: "Ліверпуль", "Аякс", "Аталанта", "Мідтьюлланнд"

Група E: "Севілья", "Челсі", "Краснодар", "Ренн"

Група F: "Зеніт", "Боруссія" Д, "Лаціо", "Брюгге"

Група H: ПСЖ, "Манчестер Юнайтед", "Лейпциг", "Істанбул"

Микола Аврамчук для УП
Теми: футбол


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