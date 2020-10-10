Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Представник ЦВК: на Донбасі відбудуться вибори до районних рад

Субота, 10 жовтня 2020, 22:56

Вибори членів районних рад відбудуться в тому числі й на тих територіях Донбасу, де скасовані вибори інших органів місцевого самоврядування.

Джерело: представник Центральної виборчої комісії, колишній народний депутат від "Партії регіонів" і "Опозиційного блоку" у кількох скликаннях Юрій Мірошніченко в інтерв’ю Радіо Свобода

Деталі: Мірошніченко визнав, що навколо обґрунтованості виборів районних рад "була велика дискусія". Але ЦВК, виконуючи Конституцію України, призначила ці перші вибори до районів. За його словами, Комісія не могла діяти в інший спосіб.

Представник Центрвиборчкому підкреслив, що вибори районних рад відбудуться навіть в тих громадах, де скасовані вибори міських, сільських та селищних рад.

Пряма мова: "Люди оберуть собі в тому числі районні ради. Ті 18 територіальних громад, які в Донецькій і Луганській областях не зможуть собі обрати локальні ради і своїх мерів в територіальних громадах (ви знаєте, що за інформацією, яку надали військово-цивільні адміністрації, у восьми територіальних громадах в Луганській області і в 10-ох у Донецькій області не відбудуться вибори до територіальних громад з питань безпеки, з підстав безпеки), але районні ради будуть на всій контрольованій Україною території сформовані, в тому числі і в Донецькій, і в Луганській областях".

Передісторія: Юрій Мірошніченко став членом Центральної виборчої комісії від партії "Опозиційна платформа – За життя" у жовтні 2019 року. З 2010 по 2014 рік він був представником президента Віктора Януковича у Верховній Раді.

Нагадаємо:

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.

У серпні Центральна виборча комісія визначила перелік територіальних громад Донеччини та Луганщни, на території яких неможливо провести місцеві вибори. Мова про 10 громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та про 8 громад Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області.

Теми: вибориДонбасЛуганська областьДонецька область


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відеоБілоруських політв'язнів тимчасово випустили з камер для зустрічі з Лукашенком

фотоУкраїнські бійці провели спільні з Британією військові навчання на есмінці

фотоПівнічна Корея показала нову міжконтинентальну балістичну ракету

Шкарлет просить перевести дітей на дистанційне навчання на 2 тижні

Вірменія і Азербайджан звинуватили один одного у зриві перемир'я

Приватні лабораторії не тестуватимуть безкоштовно людей з вулиці – Степанов

Усі новини...
вибори
ЦВК визнала "кіборга" Шараскіна нардепом від "Голосу"
Демократи хочуть створити комісію, яка оцінить дієздатність Трампа
Другі дебати між Трампом та Байденом скасовано
Останні новини
23:44
Ліга Націй: Україна поступилася Німеччині
22:56
Представник ЦВК: на Донбасі відбудуться вибори до районних рад
22:26
фотоТрамп вперше після повернення з лікарні з'явився на публіці
21:57
Коронавірус: у Берліні посилили карантин
21:41
Парламент Киргизстану призначив прем'єром звільненого з в'язниці Садира Жапарова
21:02
Іспанські ультраправі оскаржать у суді закриття Мадрида на карантин
20:23
фотоУ Києві проходить акція "Нагадай про кожного" на підтримку бранців Кремля
19:56
фото, відеоБілоруських політв'язнів тимчасово випустили з камер для зустрічі з Лукашенком
19:26
Коронавірус у Нідерландах: понад 6500 заражень, уряд готує нові обмеження
19:07
ЦВК визнала "кіборга" Шараскіна нардепом від "Голосу"
Усі новини...