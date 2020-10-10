Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Представник ЦВК: на Донбасі відбудуться вибори до районних рад

Субота, 10 жовтня 2020, 22:56
Представник ЦВК: на Донбасі відбудуться вибори до районних рад

Вибори членів районних рад відбудуться в тому числі й на тих територіях Донбасу, де скасовані вибори інших органів місцевого самоврядування.

Джерело: представник Центральної виборчої комісії, колишній народний депутат від "Партії регіонів" і "Опозиційного блоку" у кількох скликаннях Юрій Мірошніченко в інтерв’ю Радіо Свобода

Деталі: Мірошніченко визнав, що навколо обґрунтованості виборів районних рад "була велика дискусія". Але ЦВК, виконуючи Конституцію України, призначила ці перші вибори до районів. За його словами, Комісія не могла діяти в інший спосіб.

Представник Центрвиборчкому підкреслив, що вибори районних рад відбудуться навіть в тих громадах, де скасовані вибори міських, сільських та селищних рад.

Пряма мова: "Люди оберуть собі в тому числі районні ради. Ті 18 територіальних громад, які в Донецькій і Луганській областях не зможуть собі обрати локальні ради і своїх мерів в територіальних громадах (ви знаєте, що за інформацією, яку надали військово-цивільні адміністрації, у восьми територіальних громадах в Луганській області і в 10-ох у Донецькій області не відбудуться вибори до територіальних громад з питань безпеки, з підстав безпеки), але районні ради будуть на всій контрольованій Україною території сформовані, в тому числі і в Донецькій, і в Луганській областях".

Передісторія: Юрій Мірошніченко став членом Центральної виборчої комісії від партії "Опозиційна платформа – За життя" у жовтні 2019 року. З 2010 по 2014 рік він був представником президента Віктора Януковича у Верховній Раді.

Нагадаємо:

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.

У серпні Центральна виборча комісія визначила перелік територіальних громад Донеччини та Луганщни, на території яких неможливо провести місцеві вибори. Мова про 10 громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та про 8 громад Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області.

"Українська правда" у Threads

Теми: вибориДонбасЛуганська областьДонецька область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
вибори
Прем'єр Польщі підтвердив плани про одночасні вибори та референдум щодо міграції
Росія може відкласти "вибори" на окупованих територіях, якщо ситуація погіршиться − ЦВК
Потенційний кандидат у президенти США приїхав в Україну і зустрівся із Зеленським
Останні новини
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
Усі новини...
Реклама: