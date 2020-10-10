Представник ЦВК: на Донбасі відбудуться вибори до районних рад

Вибори членів районних рад відбудуться в тому числі й на тих територіях Донбасу, де скасовані вибори інших органів місцевого самоврядування.

Джерело: представник Центральної виборчої комісії, колишній народний депутат від "Партії регіонів" і "Опозиційного блоку" у кількох скликаннях Юрій Мірошніченко в інтерв’ю Радіо Свобода

Деталі: Мірошніченко визнав, що навколо обґрунтованості виборів районних рад "була велика дискусія". Але ЦВК, виконуючи Конституцію України, призначила ці перші вибори до районів. За його словами, Комісія не могла діяти в інший спосіб.

Представник Центрвиборчкому підкреслив, що вибори районних рад відбудуться навіть в тих громадах, де скасовані вибори міських, сільських та селищних рад.

Пряма мова: "Люди оберуть собі в тому числі районні ради. Ті 18 територіальних громад, які в Донецькій і Луганській областях не зможуть собі обрати локальні ради і своїх мерів в територіальних громадах (ви знаєте, що за інформацією, яку надали військово-цивільні адміністрації, у восьми територіальних громадах в Луганській області і в 10-ох у Донецькій області не відбудуться вибори до територіальних громад з питань безпеки, з підстав безпеки), але районні ради будуть на всій контрольованій Україною території сформовані, в тому числі і в Донецькій, і в Луганській областях".

Передісторія: Юрій Мірошніченко став членом Центральної виборчої комісії від партії "Опозиційна платформа – За життя" у жовтні 2019 року. З 2010 по 2014 рік він був представником президента Віктора Януковича у Верховній Раді.

Нагадаємо:

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.

У серпні Центральна виборча комісія визначила перелік територіальних громад Донеччини та Луганщни, на території яких неможливо провести місцеві вибори. Мова про 10 громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та про 8 громад Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області.