У передмісті Парижа 40 осіб штурмували поліцейський відділок

Близько 40 невідомих людей, озброєних металевими прутами, намагалися в суботу ввечері штурмувати французький поліцейський відділок в передмісті Парижа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Parisien.

Поліція опублікувала відео, на якому видно, як в напрямку поліцейської дільниці в Шампіньї-сюр-Марн, приблизно в 15 км на південний схід від центру Парижа, випускається шквал феєрверків.

Attaque du commissariat de #Champigny. 40 individus attaquent le commissariat. Les nuiteux encore visés.

Véhicules de police dégradés et feux de poubelles. #ensauvagement.... jusqu'ici tout va bien. @GDarmanin @E_DupondM @PoliceNationale pic.twitter.com/3DHbZ0sQGy — OPTIONNUIT (@optionnuit) October 11, 2020

Озброєні люди спробували силою проникнути в будівлю, але безуспішно. Поліцейським не вдалося нікого затримати.

На фотографіях було видно розбиті вікна в поліцейській дільниці і пошкоджені машини.

Мотив нападу на цей поліцейський відділок, третій за два роки, невідомий. Поліцейська дільниця розташована в житловому районі, відомому незаконним обігом наркотиків.