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У передмісті Парижа 40 осіб штурмували поліцейський відділок

Неділя, 11 жовтня 2020, 13:34

Близько 40 невідомих людей, озброєних металевими прутами, намагалися в суботу ввечері штурмувати французький поліцейський відділок в передмісті Парижа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Parisien.

Поліція опублікувала відео, на якому видно, як в напрямку поліцейської дільниці в Шампіньї-сюр-Марн, приблизно в 15 км на південний схід від центру Парижа, випускається шквал феєрверків.

Озброєні люди спробували силою проникнути в будівлю, але безуспішно. Поліцейським не вдалося нікого затримати.

На фотографіях було видно розбиті вікна в поліцейській дільниці і пошкоджені машини.

Мотив нападу на цей поліцейський відділок, третій за два роки, невідомий. Поліцейська дільниця розташована в житловому районі, відомому незаконним обігом наркотиків.

Теми: Франціяполіція


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