Зеленський відповів, чи хоче перемоги Байдена над Трампом

Незалежно від того, хто стане наступним президентом США, Україна сподівається на підтримку з боку цієї країни.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю для британської програми BBC HARDtalk

Деталі: Журналіст ВВС знову порушив питання спроби тиску з боку чинного очільника США Дональда Трампа, який, мовляв, негативно ставиться до України, та напряму поцікавився, чи хоче Зеленський перемоги на виборах Джо Байдена.

Президент України водночас наголосив, що США – це "окрема країна" та зазначив, що під час зустрічей і з представниками Сенату, і з представниками Конгресу, впевнився, що обидві палати підтримують Україну, як і обидва головні претенденти на посаду президента США.

Пряма мова: "Тому я не граюсь у ті чи інші такі, знаєте, дрібні речі, які можуть вплинути як на вибори в США, так потім і на те, що відбувається в моїй країні. На відмову військової підтримки чи підтримки стратегічного партнера, чи підтримки у плані санкційної політики. Тому я в це не граюсь і ніколи не буду гратися - вони окрема країна.

А що стосується коментарів пана Трампа, він така людина. Ми чуємо багато його коментарів з різних тем, але я знаю, що він особисто підтримує Україну.

Так само я чув таке від пана Байдена - я з ним не спілкувався особисто ніколи - але я чув, він не раз говорив, що ми будемо допомагати Україні, й багато політиків Америки говорили: попри те, хто буде президентом, сам напрямок - Сполучені Штати нас підтримують".