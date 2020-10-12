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У ЄС домовились про санкції проти Росії через отруєння Навального - ЗМІ

Понеділок, 12 жовтня 2020, 16:44

Глави МЗС країн ЄС погодились накласти санкції на людей і компанії, пов’язані з отруєнням російського опозиціонера Алексєя Навального.

Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк у Twitter, передає "Європейська правда".

"Є політична домовленість між міністрами закордонних справ ЄС про санкції проти осіб і організацій, відповідальних за отруєння Навального" - написав він.

Він додав, що посли ЄС схвалять нові санкції вже найближчої середи.

Раніше повідомлялося, що в понеділок міністри розглянуть пропозицію Німеччини і Франції про санкції проти низки осіб у зв'язку з отруєнням Навального.

Очікувалося, що міністри ухвалять принципове політичне рішення про санкції, але санкційного списку на цьому засіданні не буде.

Раніше ОЗХЗ оприлюднила висновок щодо отруєння Навального. У ньому вказано, що у біоматеріалах російського опозиціонера виявили сліди агента, подібного до інших з групи "Новічок".

Британія заявила, що разом із іншими країнами працюватиме над запровадженням санкцій проти російських посадовців у зв'язку з отруєнням Навального.

Теми: НавальнийЄСРосіясанкції


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