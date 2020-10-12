У ЄС домовились про санкції проти Росії через отруєння Навального - ЗМІ
Глави МЗС країн ЄС погодились накласти санкції на людей і компанії, пов’язані з отруєнням російського опозиціонера Алексєя Навального.
Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк у Twitter, передає "Європейська правда".
"Є політична домовленість між міністрами закордонних справ ЄС про санкції проти осіб і організацій, відповідальних за отруєння Навального" - написав він.
Він додав, що посли ЄС схвалять нові санкції вже найближчої середи.
Раніше повідомлялося, що в понеділок міністри розглянуть пропозицію Німеччини і Франції про санкції проти низки осіб у зв'язку з отруєнням Навального.
Очікувалося, що міністри ухвалять принципове політичне рішення про санкції, але санкційного списку на цьому засіданні не буде.
Раніше ОЗХЗ оприлюднила висновок щодо отруєння Навального. У ньому вказано, що у біоматеріалах російського опозиціонера виявили сліди агента, подібного до інших з групи "Новічок".
Британія заявила, що разом із іншими країнами працюватиме над запровадженням санкцій проти російських посадовців у зв'язку з отруєнням Навального.