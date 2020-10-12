У Британії майже 14 тис. заражень за добу, країна запровадить трирівневу систему обмежень

Протягом доби у Британії зафіксували майже 14 тисяч нових випадків коронавірусу, прем’єр Борис Джонсон представив нову систему обмежень, щоб не запроваджувати національний локдаун.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Джонсон оголосив про нову трирівневу систему в спробі стандартизувати клаптикову ковдру часто складних і заплутаних обмежень, введених по всій Англії. За нову систему має голосувати парламент.

Локдаун з середи буде включати в себе закриття пабів і барів в районах, поміщених в "дуже високий" рівень тривоги. Інші рівні в новій системі - "середній" і " високий".

У районах найвищої категорії ризику будуть також закриті спортивні зали, розважальні центри, букмекерські контори, ігрові центри для дорослих і казино.

Більшість районів Англії будуть переведені на середній рівень тривоги - це означає, що поточні обмеження збережуться, включаючи комендантську годину для закладів гостинності о 10 вечора

Але райони, де вже діють місцеві обмеження на візити в гості, будуть автоматично приведені в "дуже високий" рівень.

Ліверпульський міський округ стане першим районом, який перейде на дуже високий рівень тривоги.

Прем'єр-міністр також заявив, що всі торгові точки, школи та університети залишаться відкритими.

"Ми повинні діяти, щоб врятувати життя", - сказав Джонсон парламенту, додавши, що він не хоче ще одного національного локдауну і що він розуміє розчарування тих, хто обурений "придушенням свободи".

Велика Британія повідомила про 13 972 нових щоденних випадки захворювання COVID-19. Померли 50 людей.

В той же час готельний сектор каже, що уряд ставить його на коліна. Деякі власники пабів розглядають можливість судового позову щодо їх закриття.