У світі діагностовано 38 мільйонів випадків зараження COVID-19
12 жовтня у світі COVID-19 виявили у 287 тисяч людей. Всього від початку пандемії діагностовано 38 мільйонів випадків зараження.
Джерело: дані сайту Worldometer
Деталі: В 213 країнах виявили 287 630 випадків зараження коронавірусом. Зокрема 95 тисяч нових хворих зафіксована в країнах Європи.
В країнах Європи лідерами антирейтингу з кількості нових випадків COVID-19 є Франція, Великобританія, Росія та Україна, яка займає 7 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 11-му місці.
Лідерами регіонального антирейтингу з загальної кількості виявлених заражень є Росія, Іспанія, Франція, Великобританія. Україна займає 7 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 25-му місці.
Статистика за 11 жовтня
Станом на момент публікації, у світі зафіксовано 38 мільйонів випадків зараження. Успішно перенесли хворобу і вилікувались 28,5 мільйона людей. 1 081 402 пацієнтів померло.
Довідка: У травні 2020-го у світі за тиждень діагностували близько 500-600 тисяч заражень COVID-19.
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