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У світі діагностовано 38 мільйонів випадків зараження COVID-19

Вівторок, 13 жовтня 2020, 03:41

12 жовтня у світі COVID-19 виявили у 287 тисяч людей. Всього від початку пандемії діагностовано 38 мільйонів випадків зараження.

Джерело: дані сайту Worldometer

Деталі: В 213 країнах виявили 287 630 випадків зараження коронавірусом. Зокрема 95 тисяч нових хворих зафіксована в країнах Європи.

В країнах Європи лідерами антирейтингу з кількості нових випадків COVID-19 є Франція, Великобританія, Росія та Україна, яка займає 7 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 11-му місці.

Лідерами регіонального антирейтингу з загальної кількості виявлених заражень є Росія, Іспанія, Франція, Великобританія. Україна займає 7 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 25-му місці.

Статистика за 11 жовтня

Станом на момент публікації, у світі зафіксовано 38 мільйонів випадків зараження. Успішно перенесли хворобу і вилікувались 28,5 мільйона людей. 1 081 402 пацієнтів померло.

Довідка: У травні 2020-го у світі за тиждень діагностували близько 500-600 тисяч заражень COVID-19.

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Теми: коронавірус


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