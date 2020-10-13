Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Боррель нагадав Лаврову: Росія має повністю виконати Мінські угоди

Вівторок, 13 жовтня 2020, 21:47

Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель у розмові з главою МЗС РФ Сергеєм Лавровим заявив про бажання тримати відкритими канали комунікації з Росією, але наголосив на необхідності виконання Мінських угод.

Як передає "Європейська правда", про це повідомили в Європейській службі зовнішньої дії за результатами телефонної розмови Борреля і Лаврова.

Боррель, зокрема, повідомив Лаврова про домовленість між міністрами закордонних справ ЄС продовжити нинішній підхід до відносин ЄС-Росія, відповідно до якого повне виконання Мінських угод залишається ключовим.

"Він закликав Росію повністю виконати Мінські домовленості" - йдеться у повідомленні.

Разом з тим високий представник ЄС знову заявив, що Європейський союз бажає підтримувати відкриті канали зв'язку з Росією і зміцнювати співпрацю з питань, що становлять взаємний інтерес.

"Європейський союз буде і надалі відстоювати свої інтереси і цінності, включаючи повагу міжнародного права і основних прав" - йдеться у повідомленні.

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Останні новини
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
Усі новини...
Реклама: