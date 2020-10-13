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МЗС Росії погрожує перестати спілкуватися з лідерами ЄС

Вівторок, 13 жовтня 2020, 22:31

Глава МЗС РФ Сергей Лавров заявив, що Росія може бути змушена припинити спілкування з лідерами Євросоюзу, якщо там не зрозуміють необхідності взаємоповажного діалогу з Москвою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

"Ті люди, які відповідають за зовнішню політику на Заході і не розуміють необхідності взаємоповажної розмови, напевно, ми повинні на якийсь час просто перестати з ними спілкуватися, тим більше, що (глава Єврокомісії - ред) Урсула фон дер Ляєн заявляє, що з нинішньою російською владою геополітичного партнерства не виходить", - сказав російський міністр.

"Так тому і бути, якщо вони цього хочуть", - наголосив Лавров.

Коментуючи отруєння опозиціонера Алексєя Навального і ставлення до цієї справи Євросоюзу, Лавров наголосив на необхідності для  ЄС і Німеччини виконати свої міжнародно-правові зобов'язання в цій історії.

"Ми-то по Навальному хочемо, щоб Євросоюз і Німеччина теж виконували міжнародне право. Є Конвенція про допомогу у кримінальних справах, загальноєвропейська Конвенція, протоколи до неї. Ми до них закликаємо і просимо Німеччину виконати її зобов'язання за цими міжнародними правовими інструментами", - сказав Лавров.

Він розповів, що в ході розмови з високим представником ЄС Жозепом Боррелем, яка тривала більше години, висловив йому російське бачення ситуації, що склалася і зарозумілого ставлення ЄС до неї.

"Росія хоче зрозуміти, чи можна взагалі який-небудь бізнес вести з ЄС в нинішніх умовах", - зазначив глава МЗС РФ.

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