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Зеленський хоче, щоб Україну запрошували до ЄС

Середа, 14 жовтня 2020, 00:39
Фото: Дмитро Ларін, УП

Президент Володимир Зеленський хотів би, щоб Україна була повноправним членом Європейського Союзу та мала однаковий статус з іншими країнами-членам ЄС.

Джерело: інтерв’ю Зеленського та президента Польщі Анджея Дуди, цитує Офіс президента 

Пряма мова: "Для мене найголовніше, щоб Україна не тільки була членом ЄС, для мене важливо, щоб Україна була рівноправним членом. Я хочу, щоб Україну запрошували в ЄС. Ми хочемо бути за цим столом перемовин і цінностей на однаковому рівні і з однаковим статусом".

Деталі: Президент зазначив, що Україна робить все можливе, щоб бути рівноправними партнерами. 

Зеленський вкотре заявив, що українці – "ментально європейці". Окрім того, президент згадав важливість виконання конкретних умов для набуття членства в Європейському Союзі. 

"Політики – і українські, і європейські – кажуть, що шлях до ЄС – це шлях з двостороннім рухом, один одному назустріч. Але ніхто не каже, що на цій дорозі багато смуг: багато чого повинна зробити країна, аби стати членом ЄС. Це і незалежна антикорупційна політика, і привабливий інвестиційний клімат, і, до речі, інфраструктура, яку ми активно будуємо", – сказав президент. 

Українська правда
Теми: ЗеленськийЄС


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