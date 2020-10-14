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Brexit: на саміті ЄС лідери заявлять про брак прогресу щодо угоди – ЗМІ

Середа, 14 жовтня 2020, 10:59

Лідери Європейського союзу, які зберуться в Брюсселі в четвер і п'ятницю для обговорення Brexit, скажуть, що прогрес у переговорах з Британією "все ще недостатній" для укладення нової торгової угоди.

Про це йдеться в проєкті рішення саміту, яке бачило агентство Reuters, передає "Європейська правда".

27 лідерів країн ЄС планують сказати своєму переговірнику Мішелю Барньє, щоб він активізував переговори з Британією для досягнення і реалізації угоди з 1 січня 2021 року, але також вирішать активізувати екстренупідготовку до різкого економічного розколу без угоди, щоб уникнути тарифів або квот.

Лідери також скажуть Британії, що вона повинна повністю виконати свою попередню угоду про Brexit.

Нагадаємо, на початку осені прем'єр Британії Борис Джонсон вже заявляв, що якщо Лондон і Брюссель не досягнуть угоди про майбутні відносини до середини жовтня, то його країна буде готова прийняти це і "рухатися далі".

Єврокомісія надіслала Британії попередження про порушення угоди про Brexit у зв'язку зі схваленням проєкту "Про внутрішній ринок", що знищує попередні домовленості. 

Теми: BrexitЄС


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