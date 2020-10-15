В Україні затримали бойовика "Ісламської держави"

Служба безпеки України затримала в Одесі учасника міжнародної терористичної організації "Ісламська держава", який перебував у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.

Джерело: офіційне повідомлення СБУ

Деталі: Спецслужби отримали інформацію, що в Україну нелегально прибув мешканець Центральної Азії, який причетний до тероризму.

Було встановлено, що раніше іноземець пройшов підготовку у таборах терористів на Близькому Сході.

В Україні зловмисник планував організувати транзитне переправлення бойовиків з різних країн до лав ІДІЛ.

Під час спецоперації співробітники СБУ затримали іноземця в Одесі.

СБУ передало затриманого компетентним органам країни його походження для екстрадиції.