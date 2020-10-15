Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

В Україні затримали бойовика "Ісламської держави"

Четвер, 15 жовтня 2020, 18:31

Служба безпеки України затримала в Одесі учасника міжнародної терористичної організації "Ісламська держава", який перебував у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.

Джерело: офіційне повідомлення СБУ

Деталі: Спецслужби отримали інформацію, що в Україну нелегально прибув мешканець Центральної Азії, який причетний до тероризму.

Було встановлено, що раніше іноземець пройшов підготовку у таборах терористів на Близькому Сході.

В Україні зловмисник планував організувати транзитне переправлення бойовиків з різних країн до лав ІДІЛ.

Під час спецоперації співробітники СБУ затримали іноземця в Одесі.

СБУ передало затриманого компетентним органам країни його походження для екстрадиції.

Українська правда
Теми: тероризмОдесаСБУ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Оновлені карантинні зони: до червоної внесли 8 обласних центрів

Зеленський підписав указ про передачу сільгоспземель з державної до комунальної власності

В Офісі президента озвучили всі 5 запитань від Зеленського

Росія вийшла з консультацій щодо MH17 із Нідерландами й Австралією

У Києві почнуть включати опалення вже в п'ятницю

Зеленський звернеться до Ради зі щорічним посланням 20 жовтня

Усі новини...
тероризм
СБУ затримала бойовика з групи Дрьомова, який штурмував луганську СБУ
Фокін: В ОРДЛО можна було б створити міжнародний тимчасовий уряд
"Вагнергейт": як зрив спецоперації може призвести до імпічменту президента Зеленського
Останні новини
19:22
"Укравтодор" розірве контракт із китайською компанією, яка будувала об'їзну Житомира
19:06
Оновлені карантинні зони: до червоної внесли 8 обласних центрів
18:56
інфографікаДефіцит зовнішньої торгівлі України скоротився на 60%
18:48
Польський суд продовжив арешт ексглави Укравтодору
18:47
Харків та декілька районів внесуть до "червоної" зони – ОДА
18:31
ФотоВ Україні затримали бойовика "Ісламської держави"
18:30
У Нідерландах відреагували на відмову РФ від консультацій щодо MH17
18:13
Гривня майже не змінилась за результатами торгів на міжбанку
18:09
ФотоДо "Великого будівництва" включили заповідник на Чернігівщині
18:08
Збройні сили збили безпілотник окупантів, який перетнув лінію розмежування
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!