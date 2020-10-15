Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україні затримали бойовика "Ісламської держави"

Четвер, 15 жовтня 2020, 18:31
В Україні затримали бойовика Ісламської держави

Служба безпеки України затримала в Одесі учасника міжнародної терористичної організації "Ісламська держава", який перебував у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.

Джерело: офіційне повідомлення СБУ

Деталі: Спецслужби отримали інформацію, що в Україну нелегально прибув мешканець Центральної Азії, який причетний до тероризму.

Було встановлено, що раніше іноземець пройшов підготовку у таборах терористів на Близькому Сході.

В Україні зловмисник планував організувати транзитне переправлення бойовиків з різних країн до лав ІДІЛ.

Під час спецоперації співробітники СБУ затримали іноземця в Одесі.

СБУ передало затриманого компетентним органам країни його походження для екстрадиції.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: тероризмОдесаСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
тероризм
Саміт НАТО затвердить три регіональні плани оборони для протидії РФ і тероризму
В Німеччині арештували сімох імовірних терористів ІДІЛ, які приїхали з України
Парламентська асамблея ОБСЄ назвала РФ державою-спонсором тероризму
Останні новини
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
Усі новини...
Реклама: