В Україні затримали бойовика "Ісламської держави"
Четвер, 15 жовтня 2020, 18:31
Служба безпеки України затримала в Одесі учасника міжнародної терористичної організації "Ісламська держава", який перебував у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.
Джерело: офіційне повідомлення СБУ
Деталі: Спецслужби отримали інформацію, що в Україну нелегально прибув мешканець Центральної Азії, який причетний до тероризму.
Було встановлено, що раніше іноземець пройшов підготовку у таборах терористів на Близькому Сході.
В Україні зловмисник планував організувати транзитне переправлення бойовиків з різних країн до лав ІДІЛ.
Під час спецоперації співробітники СБУ затримали іноземця в Одесі.
СБУ передало затриманого компетентним органам країни його походження для екстрадиції.
Українська правда