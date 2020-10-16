Світ продовжує встановлювати нові і нові антирекорди з кількості заражень COVID-19

15 жовтня у світі COVID-19 виявили у 398 тисяч людей. Понад 6 тисяч пацієнтів померло.

Джерело: дані сайту Worldometer

Деталі: В 213 країнах виявили 398 609 випадків зараження коронавірусом. Зокрема 153 тисячі нових хворих зафіксована в країнах Європи.

В країнах Європи лідерами антирейтингу з кількості нових випадків COVID-19 є Франція, Великобританія, Росія та Україна, яка займає 11 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 16-му місці.

Лідерами регіонального антирейтингу з загальної кількості виявлених заражень є Росія, Іспанія, Франція, Великобританія. Україна займає 7 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 25-му місці.

Станом на момент публікації, у світі зафіксовано 39,1 мільйонів випадків зараження. Успішно перенесли хворобу і вилікувались 29 мільйонів людей. 1 102 318 пацієнтів померло.

Довідка: У травні 2020-го у світі за тиждень діагностували близько 500-600 тисяч заражень COVID-19.

Знати більше:

Динаміка поширення COVID-19 в Україні та світі

COVID-19 б'є рекорди в Україні та світі. Це друга хвиля чи найстрашніше попереду?

Читайте також:

Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною