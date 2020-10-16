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Світ продовжує встановлювати нові і нові антирекорди з кількості заражень COVID-19

П'ятниця, 16 жовтня 2020, 03:48
Світ продовжує встановлювати нові і нові антирекорди з кількості заражень COVID-19

15 жовтня у світі COVID-19 виявили у 398 тисяч людей. Понад 6 тисяч пацієнтів померло.

Джерело: дані сайту Worldometer

Деталі: В 213 країнах виявили 398 609 випадків зараження коронавірусом. Зокрема 153 тисячі нових хворих зафіксована в країнах Європи.

В країнах Європи лідерами антирейтингу з кількості нових випадків COVID-19 є Франція, Великобританія, Росія та Україна, яка займає 11 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 16-му місці.

Лідерами регіонального антирейтингу з загальної кількості виявлених заражень є Росія, Іспанія, Франція, Великобританія. Україна займає 7 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 25-му місці.

 

Станом на момент публікації, у світі зафіксовано 39,1 мільйонів випадків зараження. Успішно перенесли хворобу і вилікувались 29 мільйонів людей. 1 102 318 пацієнтів померло.

Довідка: У травні 2020-го у світі за тиждень діагностували близько 500-600 тисяч заражень COVID-19.

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Теми: коронавірус
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