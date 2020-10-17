Ляшко розповів, яку летальність має коронавірус в Україні

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко зазначив, що в Україні летальність від Covid-19 складає близько 2%.

Джерело: інтерв'ю Ляшка виданню Радіо Свобода

Пряма мова: "Два відсотки летальність в Україні. При тому, що Україна не переглядала показників щодо підрахунку летальних випадків... Ми говоримо про кількість летальних випадків, які зафіксовано щодня в оперативній статистиці. Тобто людина померла, і якщо в неї було діагностовано коронавірусну хворобу, вона потрапляє в нашу статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність сьогодні вже менше ніж 2%".

Деталі: За словами Ляшка, загалом у світі летальність зменшилася з 7% до 3%. Це сталося завдяки тому, що медики з часом віднайшли правильні підходи при виведенні заражених з критичного стану. При цьому за офіційними даними, смертність від COVID-19 в Україні останніми місяцями є однією з найнижчих у світі.

Він нагадав, що у березні в Україні говорили про летальність на рівні 5,1%, на початок квітня вже називали цифру в 3%, а на кінець квітня - 2,5%. Відтоді цей відсоток переважно зменшувався, хоча на початку червня знову піднімався до 3 відсотків.

При цьому центр даних про коронавірус Інституту Джонза Гопкінза у США, що є провідною інституцією в світі зі збору статистики щодо Covid-19, ще на початку цього тижня наводив для України рівень летальності в 1,9%.

Ляшко уточнив, що дані по різних країнах значно різняться – і через різний підхід до підрахунків, і через можливості у протистоянні хворобі, а також через різні методики оцінки рівня летальності.