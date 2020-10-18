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Прем’єр Польщі вийшов з карантину

Неділя, 18 жовтня 2020, 14:52
Прем’єр Польщі вийшов з карантину
Матеуш Моравецький

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький виходить з карантину, на якому перебував через контакт з хворим на коронавірус, та вже сьогодні візьме участь в очних робочих зустрічах.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на RMF24, про це повідомив урядовий речник Пьотр Мюллер. 

"Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький закінчив карантин. Досі він дистанційно брав участь у зустрічах урядової групи з управління кризовими ситуаціями, Ради міністрів та інших", - написав він. 

Матеуш Моравецький перебував на самоізоляції з 13 жовтня, дізнавшись, що контактував з хворим на коронавірус. Його тест, зроблений у вівторок, виявився негативним, але з міркувань обережності прем’єр залишився на карантині. 

У зв’язку з самоізоляцією Моравецького Польщу на останньому саміті лідерів ЄС 15-16 жовтня представляв прем’єр-міністр Чехії.

Вже під час саміту його покинули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та прем'єрка Фінляндії Санна Марін, дізнавшись, що контактували з хворими на коронавірус. 

"Українська правда" в Threads

Теми: карантинПольщакоронавірус
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