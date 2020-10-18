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У Празі відкрили перший готель для хворих на коронавірус

Неділя, 18 жовтня 2020, 15:49
У Празі відкрили перший готель для хворих на коронавірус

У cтолиці Чехії відкрили перший готель, який прийматиме тільки хворих на коронавірус.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Novinky.

Чотиризірковий готель розташований у центрі Праги і належить мережі Czech Inn Hotels. Він розрахований на людей, які у подорожі довідалися про те, що хворі, а також захворілих мешканців столиці, які бояться заразити своїх рідних, залишаючись вдома.

Для заселення необхідно надати довідку про позитивний тест - розміститися, маючи лише підозру, не підтверджену аналізом, неможливо. 

"Готелі зараз порожні, а багатьом людям немає куди податися у своїй ситуації, тому ми вирішили зробити щось корисне", - пояснює представниця компанії. За її словами, перші дні роботи у новому режимі вже підтвердили великий попит на таку послугу. 

Обслуговування клієнтів у "коронавірусному" готелі організоване повністю безконтактно. У самому готелі спілкування з адміністратором відбувається через спеціальний монітор, а ключі залишені у дверях кімнат. 

Дистанційно можна також замовити їжу на кухні, а також замовити страви чи ліки через службу доставки. 

За правилами готелю, готям не можна буде знаходитися за межами свого номеру - за винятком випадків, коли потрібно вийти до лікаря або забрати доставку.

Персонал готелю, який забезпечує прибирання та роботу кухні, працює у захисних костюмах.  

Кімнати після виїзду клієнтів залишатимуть порожніми на один день, а потім ретельно дезінфікуватимуть. У спільних приміщеннях дезінфекцію проводитимуть щоденно. 

Згідно з даними Асоціації готелів та ресторанів Чехії, зараз близько половини готелів Праги - під загрозою закриття через наслідки епідемії, а в регіонах - близько 30%. З березня припинили роботу близько 10%. 

Вчора у Чехії, населення якої становить близько 10,7 млн осіб, зареєстрували понад 11 тисяч заражень - новий рекорд з початку епідемії. За кількістю хворих на душу населення Чехія - серед перших у Європі. 

У зв'язку з постійним погіршенням ситуації у Празі збираються відкрити великий польовий госпіталь, також ведуть переговори з іншими країнами про лікування інфікованих COVID-19.

"Українська правда" в Threads

Теми: Чехіякоронавірустуризм
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