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Тихановську, Колесникову і Цепкало висунули на Нобелівську премію миру

Неділя, 18 жовтня 2020, 20:18
Тихановську, Колесникову і Цепкало висунули на Нобелівську премію миру

Норвезький депутат від християнсько-демократичної партії Гейр Тоскедал висунув на здобуття Нобелівської премії миру 2021 року білоруських опозиціонерок Світлану Тихановську, Марію Колесникову і Вероніку Цепкало.

Джерело: Тоскедал в інтерв'ю газеті Vart Land, пише Radio France Internationale

Деталі: Тоскедал повідомив, що висуває кандидатури білоруських лідерок опозиції "за їхню боротьбу за справедливі вибори і за те, що вони є натхненницями мирних опозиційних протестів проти нелегітимного режиму в Білорусі".

Він підкреслив "фантастичну мужність" учасників протестів і висловив надію, що його пропозиція приверне "ще більше уваги до мирної боротьби проти останнього диктатора Європи" і до тих, хто бореться за "вільну і демократичну Білорусь".

Нобелівський комітет приймає всі кандидатури, подані йому до 31 січня особами, які мають на те повноваження відповідно до статуту Нобелівського фонду. Гейр Тоскедал потрапляє в цю категорію як член Стортингу (так називається норвезький парламент).

Щороку Нобелівський комітет отримує сотні пропозицій. Імена запропонованих кандидатів тримаються в секреті протягом п'ятдесяти років, але особи, які висувають кандидатів, мають право публічно розкрити свій вибір.

"Українська правда" в Threads

Теми: БілорусьНобелівська преміяТихановська
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