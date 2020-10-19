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В автобусах Варшави показуватимуть ролики про привабливу Україну

Понеділок, 19 жовтня 2020, 14:12

У громадському транспорті Варшави з понеділка, 19 жовтня, показуватимуть короткі відеоролики про цікаві місця України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

Угоду про показ роликів підписано між медіапроєктом Ukraїner та польською компанією AMS S.A., яка cтворює та надає відеоконтент для трансляції у громадському транспорті, розповіла Наталія Панченко, продюсер медіапроєкту Ukraїner. 

"З понеділка на 400 екранах у 170 автобусах Варшави з’являться 30-секундні відеоролики про Україну з польськими субтитрами", - зазначила Панченко.

Угоду підписано на невизначений термін. Відео про Україну в автобусах Варшави демонструватиметься щогодини.

"Це будуть фільми про Україну, цікаві місця, цікавих людей, якісь географічні цікавинки. Для нас це - виконання місії публічної дипломатії та презентація полякам туристичної привабливості України", - наголосила Панченко.

Спершу в автобусах транслюватимуться п’ять роликів про Україну. Ukraїner оновлюватиме їх щокварталу.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПольщаУкраїна
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