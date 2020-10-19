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У Парижі затримали чотирьох студентів у справі про вбивство вчителя

Понеділок, 19 жовтня 2020, 21:46

Французькі слідчі помістили під варту чотирьох студентів коледжу в рамках розслідування вбивства вчителя Самюеля Паті в Парижі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

За даними видання, загальна кількість затриманих становить 15 осіб.

У понеділок під варту також помістили людину, яка "вже була засуджена за терористичні акти і яка заявляє, що контактувала з нападником незадовго до подій".

Раніше були затримані родичі нападника - батьки, дід і молодший брат, заарештовані в Евре.

Президент Франції Еммануель Макрон 19 жовтня прийняв в Єлисейському палаці сім'ю Паті. Він висловив їм співчуття і запевнив їх у своїй підтримці.

Національна траурна церемонія в пам'ять про Паті намічена на середу, вона пройде в Сорбонні.

Напередодні прокурор Жан-Франсуа Рікар підтвердив повідомлення ЗМІ про те, що нападником був 18-річний чеченець, який народився в Москві. Він на законних підставах проживав у Франції як біженець. Сам нападник не був студентом коледжу. 



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