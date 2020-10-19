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В ЄС запустили систему взаємодії мобільних COVID-додатків

Понеділок, 19 жовтня 2020, 22:57

В Європейському союзі запустили систему взаємодії національних мобільних додатків для відстеження контактів і ланцюжків зараження COVID-19.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті Єврокомісії.

Після пілотної фази з понеділка до системи підключилися перші національні програми: Corona-Warn-App в Німеччині, tracker COVID в Ірландії і Immuni в Італії.

Їх завантажили в цілому близько 30 мільйонів осіб, що складає дві третини завантажень програм в ЄС.

"Багато держав-членів запустили додатки для добровільного відстеження контактів і попередження, і Комісія підтримала їх, щоб програми безпечно взаємодіяли одна з одною. Вільне пересування є невід'ємною частиною Єдиного ринку - система Gateway сприяє цьому, допомагаючи рятувати життя", - сказала комісар з єдиного ринку Тьєррі Бретон.

Більшість держав ЄС вирішили запустити додаток для відстеження контактів і попередження COVID-19. В цілому 20 програм, заснованих на децентралізованих системах, можуть взаємодіяти через європейський "Шлюз".

"Шлюз" забезпечує безперебійну роботу додатків за межами країни. Таким чином, користувачам потрібно буде встановити тільки один додаток, і коли вони відправляться в іншу європейську країну, вони як і раніше будуть отримувати користь від відстеження контактів і отримання попереджень, будь то в своїй країні або за кордоном.

Відзначається, що система не дозволяє ідентифікувати окремих осіб, а також відстежувати місце розташування або переміщення пристроїв, а сама інформація зашифрована, зберігається в мінімальному обсязі і тільки до тих пір, поки це необхідно для відстеження інфекцій.



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