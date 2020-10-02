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На Буковині зростає число хворих на коронавірус

П'ятниця, 2 жовтня 2020, 00:31
На Буковині зростає число хворих на коронавірус

1 жовтня у Чернівецькій області виявили 182 хворих на коронавірус. 

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook

Деталі: Лабораторія області протестувала 752 зразки. Попередні дні кількість хворих була меншою та коливалась в діапазоні 160 випадків. 

Наразі загальне число зареєстрованих випадків в області складає 14787. Побороли хворобу 8167 жителів області. У четвер від коронавірусу вилікувались 52 людини. 

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  • В Україні знову епідемічний антирекорд: за добу 30 вересня COVID-19 діагностували 4 069 людям; 64 хворих померли, 730 осіб госпіталізували, 2 083 пацієнти одужали.

Українська правда

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Теми: коронавірусЧернівецька область
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