На Буковині зростає число хворих на коронавірус

1 жовтня у Чернівецькій області виявили 182 хворих на коронавірус.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook

Деталі: Лабораторія області протестувала 752 зразки. Попередні дні кількість хворих була меншою та коливалась в діапазоні 160 випадків.

Наразі загальне число зареєстрованих випадків в області складає 14787. Побороли хворобу 8167 жителів області. У четвер від коронавірусу вилікувались 52 людини.

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