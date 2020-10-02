На Буковині зростає число хворих на коронавірус
П'ятниця, 2 жовтня 2020, 00:31
1 жовтня у Чернівецькій області виявили 182 хворих на коронавірус.
Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook
Деталі: Лабораторія області протестувала 752 зразки. Попередні дні кількість хворих була меншою та коливалась в діапазоні 160 випадків.
Наразі загальне число зареєстрованих випадків в області складає 14787. Побороли хворобу 8167 жителів області. У четвер від коронавірусу вилікувались 52 людини.
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Українська правда