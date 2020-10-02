США закликають до миру сторони конфлікту в Нагірному Карабаху

Сполучені Штати закликають сторони конфлікту в Нагірному Карабаху припинити вогонь та виступають проти залучення третіх сторін у конфлікт.

Джерело: держсекретар США Майк Помпео в інтерв’ю Fox News, цитує "Інтерфакс"

Пряма мова: "Ми виступаємо проти того, щоб цей конфлікт набув міжнародного характеру. Ми вважаємо, що сторонні повинні триматися подалі. Ми закликаємо до припинення вогню. Ми хочемо, щоб обидві сторони відступили".

Деталі: Держсекретар заявив, що в США мали розмову із керівництвом Вірменії та Азербайджану та закликали їх до перемир’я.

"Участь третіх сторін – інших держав тільки погіршить проблему", – додав Помпео.

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