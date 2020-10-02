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США закликають до миру сторони конфлікту в Нагірному Карабаху

П'ятниця, 2 жовтня 2020, 02:35

Сполучені Штати закликають сторони конфлікту в Нагірному Карабаху припинити вогонь та виступають проти залучення третіх сторін у конфлікт.

Джерело: держсекретар США Майк Помпео в інтерв’ю Fox News, цитує "Інтерфакс

Пряма мова: "Ми виступаємо проти того, щоб цей конфлікт набув міжнародного характеру. Ми вважаємо, що сторонні повинні триматися подалі. Ми закликаємо до припинення вогню. Ми хочемо, щоб обидві сторони відступили". 

Деталі: Держсекретар заявив, що в США мали розмову із керівництвом Вірменії та Азербайджану та закликали їх до перемир’я.

"Участь третіх сторін – інших держав тільки погіршить проблему", – додав Помпео. 

Читайте детальніше: Карабах, не схожий на Донбас: 8 відповідей на запитання про нову війну на Кавказі

Нагадаємо:

  • Раніше президенту Росії, Франції та США засудили ескалацію насильства на лінії зіткнення у зоні нагірно-карабаського конфлікту.
  • Вони закликали керівників Вірменії та Азербайджану невідкладно взяти на себе зобов’язання беззастережно відновити перемовини щодо врегулювання за сприяння співголів Мінської групи ОБСЄ.
  • Інтенсивні бойові дії на лінії зіткнення між Азербайджаном та самопроголошеним Нагірним Карабахом тривають з 27 вересня.

Теми: Нагірний КарабахСША
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