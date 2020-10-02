США закликають до миру сторони конфлікту в Нагірному Карабаху
П'ятниця, 2 жовтня 2020, 02:35
Сполучені Штати закликають сторони конфлікту в Нагірному Карабаху припинити вогонь та виступають проти залучення третіх сторін у конфлікт.
Джерело: держсекретар США Майк Помпео в інтерв’ю Fox News, цитує "Інтерфакс"
Пряма мова: "Ми виступаємо проти того, щоб цей конфлікт набув міжнародного характеру. Ми вважаємо, що сторонні повинні триматися подалі. Ми закликаємо до припинення вогню. Ми хочемо, щоб обидві сторони відступили".
Деталі: Держсекретар заявив, що в США мали розмову із керівництвом Вірменії та Азербайджану та закликали їх до перемир’я.
"Участь третіх сторін – інших держав тільки погіршить проблему", – додав Помпео.
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Нагадаємо:
- Раніше президенту Росії, Франції та США засудили ескалацію насильства на лінії зіткнення у зоні нагірно-карабаського конфлікту.
- Вони закликали керівників Вірменії та Азербайджану невідкладно взяти на себе зобов’язання беззастережно відновити перемовини щодо врегулювання за сприяння співголів Мінської групи ОБСЄ.
- Інтенсивні бойові дії на лінії зіткнення між Азербайджаном та самопроголошеним Нагірним Карабахом тривають з 27 вересня.