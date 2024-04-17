У Кремлі підтвердили, що виводять своїх "миротворців" із Нагірного Карабаху

Речник Кремля Дмитрій Пєсков підтвердив, що Росія виводить російські "миротворчі сили" із території Карабаху, яка повернулась під контроль Азербайджану.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на російське агентство "Интерфакс"

Деталі: Пєскова попросили прокоментувати інформацію азербайджанських ЗМІ про початок виведення російського контингенту.

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"Так, це справді так", – сказав Пєсков.

Інших деталей виведення російських військ у повідомленні агентства "Интерфакс" немає.

Азербайджанські ЗМІ напередодні повідомили про початок виведення так званих російських "миротворців" з території колишньої невизнаної республіки Нагірний Карабах.

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За повідомленнями ЗМІ, цей процес завершиться за кілька днів, і тим самим Азербайджан відновить повний суверенний "контроль над Карабахом і всіма його землями".

Російський "миротворчий" контингент було тимчасово розміщено в Карабасі за підсумками тристоронньої заяви, підписаної 10 листопада 2020 року між лідерами Азербайджану, Росії та Вірменії.

Після блискавичної одноденної військової операції Баку, розпочатої 19 вересня 2023 року, Азербайджан фактично повернув під свій контроль Нагірний Карабах.

Невизнана Нагірно-Карабаська республіка офіційно припинила своє існування з 1 січня 2024 року.