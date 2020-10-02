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Пандемія: у світі зафіксували новий рекорд смертей за добу

П'ятниця, 2 жовтня 2020, 04:45

Станом на 1 жовтня від ускладнень коронавірусу у світі померла рекордна кількість хворих – 8831 людина. 

Джерело: дані сайту Worldometers 

Деталі: Раніше найбільше число смертей було зареєстровано 17 квітня і складало 8513 жертв.

За минулу добу коронавірус підтвердили у близько 314 тисяч осіб. Традиційними лідерами антирейтингу є Індія, США та Бразилія. Значно відстають від них, але також мають значну кількість нових хворих Аргентина, Франція, Іспанія та Росія. 

Україна вдруге опинилась на 14 місці за числом нових випадків захворювання. 

Загалом у світі підтвердили 34,4 млн випадків коронавірусу, із яких більше одного мільйона летальні. Вилікувались від COVID-19 25,6 млн хворих.

 

 Знати більше: Динаміка пандемії COVID-19 в Україні та світі в інфографіці

COVID-19 б'є рекорди в Україні та світі. Це друга хвиля чи найстрашніше попереду?

Нагадаємо:

  • В Україні знову епідемічний антирекорд: за добу 30 вересня COVID-19 діагностували 4 069 людям; 64 хворих померли, 730 осіб госпіталізували, 2 083 пацієнти одужали.

Українська правда
Теми: коронавірус


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