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Найманці РФ відкривали вогонь із гранатометів біля Авдіївки

П'ятниця, 2 жовтня 2020, 07:48

1 вересня російські окупанти 2 рази порушили режим припинення вогню. З початку поточної доби ворог також вже 2 рази відкривав вогонь.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Впродовж минулої доби, 1 жовтня, російсько-окупаційні війська два рази порушили режим припинення вогню в смугах відповідальності наших підрозділів. Так, з автоматичного станкового гранатомета ворог відкрив вогонь поблизу Станиці Луганської, а з підствольного гранатомета – неподалік Оріхового".

Деталі: Поточна доба також почалась із порушень. Обидва факти обстрілів зафіксували біля Авдіївки. Противник викристовував гранатомети різних систем. 

Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів серед українських військових немає.

"Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю", – стверджують у штабі.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі


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