Дубінський брав гроші з Клименка і розкручував фейки про Майдан – ЗМІ

Нардеп і колишній телеведучий Олександр Дубінський у 2013 році займався створенням антимайданівських фейків на замовлення найближчого оточення ексміністра доходів і зборів Олександра Клименка.

Джерело: розслідування Bihus.Info

Дослівно: "Журналісти отримали доступ до переписок, що датовані груднем 2013 – лютим 2014 рр. Учасниками переписки найімовірніше є Олександр Дубінський, очільниця холдингу "Вєсті" та цивільна дружина ексміністра доходів і зборів Олександра Клименка Ольга Семченко, а також ексголовред "Вєстєй" Ігор Гужва. Основна тема обговорень – планування заходів, що можуть дискредитувати Революцію Гідності".

Деталі: 20 грудня 2013 року Дубінський надіслав очільниці "Вєстєй" лист з назвою "Предложения по информационной кампании "Майдан меньшинства". Йдеться про план з 20 заходів, які мають дискредитувати Майдан.

Загальна вартість плану близько 500 тисяч доларів плюс орієнтовно 100 тисяч доларів на непередбачувані витрати. Його гонорар як координатора мав складати 10%.

Зокрема, Дубінський пропонує реалізацію фейку про "повій на Майдані". Основа ідеї – привезти на Майдан повій з київських околиць, посадити в конкретній точці на Хрещатику, розповісти їм, що саме потрібно говорити, а журналісти Дубінського мають зняти і поширити відео в Інтернеті.

Далі міліція повинна "накрити" бордель і дати коротку аналітику щодо того, що протест перетворився на центр розпусти.

Так, 26 грудня 2013-го з’явилося відео, його опублікувала тодішня журналістка програми "Гроші" (1+1) Ярослава Коба. Сам Дубінський також поширив ролик "Проститутки Майдан" у себе на фейсбук-сторінці.

Наступного дня, 27 грудня, вийшов матеріал Вячеслава Веремія в газеті "Вєсті" "Проститутки с Окружной перебрались на Майдан".

Далі міліціонери постановочно "закрили бордель для майданівців". При цьому секс-працівниці охоче розповідали на телекамери, що обслуговують саме майданівців.

Журналісти розпізнали фейк і вкид. Зокрема, Сергій Лещенко повідомив, що на одному з популярних телеканалів йому розповіли: "керівництво отримало вказівку від "смотрящих" за медіа при Клименку та Захарченку запускати нову тему проти ЄвроМайдан: повії зі стрічками ЄС розповідають, як до них стали масово ходити клієнти з Майдану".

Коба пояснила, що у той час тільки прийшла на 1+1 і не розуміла, що і для кого знімає.

Дубінський підтвердив журналістам, що досі користується цією поштою, однак заперечив, що вів з неї обговорення кампанії проти Євромайдану в інтересах Клименка.

Інформацію журналістів він назвав "нісенітницею".

Дубінський у FB: "Бродячий фейкомет Бігус, передчуваючи публікацію вбивчих для нього документів, вирішив діяти на випередження і зліпив якусь нісенітницю про те, як Дубинський нібито боровся з Майданом у 2013 році. Намальовані скріни повідомлень з'явилися у розкрадача донатів через 7 років після подій Майдану".

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