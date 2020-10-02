Дубінський в 2019 році не задекларував свої права на фірму в Словаччині - ЦПК

Народний депутат президентської партії "Слуга народу" Олександр Дубінський не вказав в декларації за 2019 рік про свої права власності на словацьку компанію DubPro S.r.o, коли був її єдиним акціонером.

Джерело: Центр протидії корупції

Дослівно: "Згідно з інформацією бізнес-реєстру Словаччини, від 30 березня 2019 року до 14 лютого 2020 року Олександр Дубінський був єдиним акціонером словацької компанії DubPro S.r.o зі статутним капіталом 5000 євро.

Від 18 лютого 2020 року Леся Цибко, дружина Олександра Дубінського, стала акціонером компанії. 19 вересня 2020 року назву компанії було змінено на TsybPro S.r.o. Однак Олександр Дубінський у своїй щорічній декларації про активи за 2019 рік не заявив про свої права власності на словацьку компанію, тим самим порушуючи Закон України "Про запобігання корупції".

Деталі: В ЦПК додали, що у липні 2020 року Солом’янський районний суд Києва за заявою Цибко постановив, що вона володіє 100% корпоративних прав у ТОВ "DubPro" з вересня 2019 року. На думку працівників ЦПК, в такий спосіб Дубінський хотів уникнути притягнення до адміністративної відповідальності за недекларування.

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