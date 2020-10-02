Україна не збирається надавати військову допомогу в карабахському конфлікті

Україна не буде надавати військову допомогу в азербаджано-вірменському конфлікті жодній зі сторін.

Джерело: очільник МВС Арсен Аваков у Twitter, глава МЗС Дмитро Кулеба у Facebook, нардепка від "Слуги народу" Людмила Марченко

Пряма мова Авакова: "Україна не буде надавати військову допомогу в азербаджано-вірменському конфлікті жодній зі сторін. А ось медичну допомогу - таблетки для надто вже депутатів із буйною фантазією треба б пошукати усією країною".

Украина не будет оказывать военную помощь в азербаджано-армянском конфликте ни одной из сторон.

А вот медицинскую помощь - таблетки для слишком уж фантазирующих депутататов надо бы поискать всей страной.. — Arsen Avakov (@AvakovArsen) October 2, 2020

Деталі: Міністр не називає імені нардепа, але швидше за все мова йде про "слугу народу" Людмилу Марченко, яка напередодні в ефірі одного з телеканалів заявила, що Україна може надати військову і гуманітарну підтримку Азербайджану.

На уточнююче запитання, чи дійсно мова саме про військову підтримку нардепка сказала: "Я впевнена, що якщо стане питання так гостро, то Україна точно не пройде повз".

Вже після розголосу нардеп на своїй сторінці у Facebook заявила, що ЗМІ "неправильно трактували її вислів, бо мовляв, "не було жодної мови про надання зброї."

Очільник МЗС Дмитро Кулеба в свою чергу закликав нардепів в умовах збройного протистояння інших держав зважувати кожне своє слово, а сторони конфлікту запевнив, що Україна буде чітко дотримуватися законодавства.

Пряма мова: "У зв'язку з висловлюваннями народного депутата України щодо надання військової, гуманітарної чи будь-якої іншої допомоги іноземним державам хочу відзначити наступне:

Кожен народний депутат України може висловити свою позицію чи думку з будь-якого питання, але рішення про надання допомоги іноземним державам належить до компетенції Уряду та Президента України;

В умовах активного збройного протистояння, чисельних жертв та руйнувань, вкотре закликаю всіх до зважених заяв та коментарів, які б не збуджували емоції, не провокували протистояння і ворожнечу, а відповідали офіційній позиції Української держави. Якщо коротко, то контролюйте свої емоції і не грайтеся з емоціями інших людей;

Україна є домівкою для чисельної вірменської та азербайджанської діаспор. Вкрай важливо забезпечити мир та міжнаціональну згоду для всіх етнічних громад, які проживають в Україні. Закликаю представників вірменської та азербайджанської громад не піддаватися на провокації та дотримуватися чинного в Україні законодавства".

Передісторія:

Вірменія і Азербайджан 27 вересня вранці почали бойові дії і звинуватили одне одного в ескалації насильства в Нагірному Карабаху.

За кілька годин Вірменія оголосила мобілізацію і воєнний стан.

Слід зазначити, що попередні бойові дії проходили на міжнародно визнаній ділянці азербайджано-вірменського кордону. Натомість нинішнє загострення відбувається всередині Азербайджану – на межі між Нагірним Карабахом (який Україна та більша частина світу, вважають окупованою частиною Азербайджану) та підконтрольною урядові територією.

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