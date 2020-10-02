Білоруська опозиція все ще чекає, що Лукашенко піде на діалог
Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська вважає єдиним виходом з політичної кризи в Білорусі - діалог з самопроголошеною владою.
Джерело: TUT.BY
Пряма мова Тихановської: "В інтересах Білорусі, щоб цей діалог відбувся якомога швидше. Занадто багато людей страждає через нерішучість влади. Найбільш вірогідний сценарій - це переговори на платформі ОБСЄ, куди входять країни, зацікавлені в (стабілізації - ред.) ситуації в Білорусі, і країни, чиїх лідерів ми хотіли б бачити в якості медіаторів".
Деталі: Крім того, в опозиційному штабі Білорусі вважають, якщо репресії проти білоруського суспільства не припиняться - список осіб, щодо яких введені санкції ЄС, буде збільшуватися.
Член президії Координаційної ради білоруської опозиції Павло Латушко заявив, то рада все ще виступає за переговорний процес і готова виступити посередником між суспільством і білоруською "владою".
Пряма мова Латушка: "Координаційна рада неодноразово пропонував сісти за стіл переговорів. Наскільки мені відома офіційна позиція Європейського союзу, яка головує Франції, керівників Європейської комісії, вони неодноразово пропонували влади сісти за стіл переговорів".
Нагадаємо:
- Литва, Латвія і Естонія стали першими в світі державами, які ввели персональні санкції після суперечливих виборів і придушення мирних протестів у Білорусі.
- Сполучені Штати, Велика Британія і Канада планують ввести санкції проти білоруських громадян, причетних до фальсифікації президентських виборів і насильства щодо мирних демонстрантів.