Білоруська опозиція все ще чекає, що Лукашенко піде на діалог

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська вважає єдиним виходом з політичної кризи в Білорусі - діалог з самопроголошеною владою.

Джерело: TUT.BY

Пряма мова Тихановської: "В інтересах Білорусі, щоб цей діалог відбувся якомога швидше. Занадто багато людей страждає через нерішучість влади. Найбільш вірогідний сценарій - це переговори на платформі ОБСЄ, куди входять країни, зацікавлені в (стабілізації - ред.) ситуації в Білорусі, і країни, чиїх лідерів ми хотіли б бачити в якості медіаторів".

Деталі: Крім того, в опозиційному штабі Білорусі вважають, якщо репресії проти білоруського суспільства не припиняться - список осіб, щодо яких введені санкції ЄС, буде збільшуватися.

Член президії Координаційної ради білоруської опозиції Павло Латушко заявив, то рада все ще виступає за переговорний процес і готова виступити посередником між суспільством і білоруською "владою".

Пряма мова Латушка: "Координаційна рада неодноразово пропонував сісти за стіл переговорів. Наскільки мені відома офіційна позиція Європейського союзу, яка головує Франції, керівників Європейської комісії, вони неодноразово пропонували влади сісти за стіл переговорів".

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