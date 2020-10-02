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Білоруська опозиція все ще чекає, що Лукашенко піде на діалог

П'ятниця, 2 жовтня 2020, 15:34
Білоруська опозиція все ще чекає, що Лукашенко піде на діалог

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська вважає єдиним виходом з політичної кризи в Білорусі - діалог з самопроголошеною владою.

Джерело: TUT.BY

Пряма мова Тихановської: "В інтересах Білорусі, щоб цей діалог відбувся якомога швидше. Занадто багато людей страждає через нерішучість влади. Найбільш вірогідний сценарій - це переговори на платформі ОБСЄ, куди входять країни, зацікавлені в (стабілізації - ред.) ситуації в Білорусі, і країни, чиїх лідерів ми хотіли б бачити в якості медіаторів".

Деталі: Крім того, в опозиційному штабі Білорусі вважають, якщо репресії проти білоруського суспільства не припиняться - список осіб, щодо яких введені санкції ЄС, буде збільшуватися.

Член президії Координаційної ради білоруської опозиції Павло Латушко заявив, то рада все ще виступає за переговорний процес і готова виступити посередником між суспільством і білоруською "владою".

Пряма мова Латушка: "Координаційна рада неодноразово пропонував сісти за стіл переговорів. Наскільки мені відома офіційна позиція Європейського союзу, яка головує Франції, керівників Європейської комісії, вони неодноразово пропонували влади сісти за стіл переговорів".

Нагадаємо: 

  • Литва, Латвія і Естонія стали першими в світі державами, які ввели персональні санкції після суперечливих виборів і придушення мирних протестів у Білорусі.
  • Сполучені Штати, Велика Британія і Канада планують ввести санкції проти білоруських громадян, причетних до фальсифікації президентських виборів і насильства щодо мирних демонстрантів.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛукашенкоТихановськаБілорусьвибори
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