Країни Балтії ввели санкції проти Лукашенка і білоруських чиновників

Балтійські країни, Литва, Латвія та Естонія, стали першими у світі державами, які запровадили персональні санкції після суперечливих виборів та придушення мирних протестів у Білорусі.

У понеділок МЗС Латвії та Естонії, а також МВС Литви повідомили про схвалення санкцій проти білоруських посадовців, які оголошені персонами нон грата в державах, повідомляє "Європейська правда".

Балтійські держави внесли у санкційні списки 30 білоруських чиновників, включно з Александром Лукашенком, який виконує обов’язки президента Білорусі. Рішення ухвалене в координації міністерствами закордонних справ Естонії, Латвії і Литви.

У список включені глава адміністрації президента Білорусі, представники Центральної виборчої комісії, міністри внутрішніх справ і юстиції, генпрокурор Білорусі, глава Комітету державної безпеки та інші.

Повний список, опублікований на сайті МЗС Латвії, виглядає так: Александр Лукашенко, Віктор Лукашенко, Ігор Сергієнко, Максим Риженков, Ольга Чупріс, Дмитро Крутий, Геннадій Богдан, Лідія Єрмошина, Вадим Іпатов, Олена Дмухайло, Світлана Кацуба, Ігор Плишкевський, Олег Слижевський, Ірина Челіковека, Валерій Вакульчик, Іван Тертель, Іван Носкевіч, Александр Конюк, Юрій Караєв, Геннадій Казакевич, Александр Барсуков, Сергій Хоменко, Юрій Назаренко, Роман Мельник, Іван Кубрак, Олег Шабліко, Андрій Равка, Олексій Волков, Сергій Аземша, Андрій Смаль.

"Ці особи зіграли ключову роль у фальсифікації результатів виборів у Білорусі та у застосуванні насильства проти мирних протестувальників", - заявили у МЗС Естонії.

Відзначається, що санкції передбачають 5-річну заборону на в’їзд до Естонії. У випадкі Латвії ця заборона діє на невизначений період. У МВС Литви уточнили, що у разі отримання додаткових свідчень список може бути доповнений.

Нагадаємо, 19 серпня лідери ЄС на саміті домовилися запровадити санкції проти осіб, причетних до насильства та репресій і фальсифікації виборів у Білорусі.

Втім, станом на кінець минулого тижня список ще не був готовий. Очікується, що до списку увійдуть 15-20 осіб, Лукашенка серед них поки немає. За інформацією ЗМІ, список мають затвердити цього тижня.